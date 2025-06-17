南韓總統李在明海外出訪首踢鐵板　與川普會談「被迫取消」！

▲隨著中東緊張情勢升溫，李在明、川普的雙邊會談被迫取消。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明強調實施「注重國家利益的實用外交」，本月4日宣誓就職後便答應加拿大的邀請，在就任不到2周的時間出席七大工業國集團（G7）峰會，原本敲定將與美國總統川普進行會談，討論關稅貿易、軍費分攤等議題，豈料川普卻因中東緊張情勢升溫而提早回華府，導致這場會談被迫取消。

根據《韓聯社》，隨著以色列、伊朗軍事衝突激化導致中東緊張情勢升溫，川普突然做出緊急返回華府的決定，然而這項決定卻也讓南韓總統辦公室陷入尷尬的窘境，因為南韓府方早已敲定李在明、川普於美東時間17日的會談，消息一出後，南韓總統辦公室發言人姜由楨只好表示，「目前仍在確認中」。

▲南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛。（圖／達志影像／newscom）

事後，南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛只好證實，「川普總統因為今天突然決定返回美國，因此預計明天進行的韓美會談，恐怕將難以進行！原本這場會談是因多邊會議才能辦成，但卻偶爾有突發事端。我認為，這可能與以色列和伊朗之間的軍事衝突有關。」

魏聖洛也透露，事後美方也主動聯繫，希望在會談取消上，能夠徵求南韓的諒解。

魏聖洛證實，李在明將預計於加拿大當地時間17日下午，與日本首相石破茂進行韓日雙邊會談。

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠京搭乘專機抵達加拿大。（圖／達志影像／newscom）

報導分析，李在明競選時承諾將實施「注重國家利益的實用外交」，原本計畫在此次G7峰會中能夠與川普進行首次面對面會談，並針對關稅貿易、軍費分攤、駐韓美軍裁減等議題交換意見，期盼能夠在7月初對等關稅緩衝期限前達成談判，然而川普卻突然取消與李在明會談、並迅速返回美國，導致李在明首次的海外行程踢到鐵板，無法取得實際的外交成果。

另外，李在明抵達加拿大G7會場後，已分別和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）進行雙邊會談。其中，李在明和艾班尼斯在北韓（朝鮮）核武問題合作上達成共識；至於和南非會談時，李在明則談論貿易投資與能源合作。