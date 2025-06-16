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關懷一句話挽救畢生積蓄　瑞源警與超商店員聯手阻詐


▲警方與超商店員聯手成功攔阻詐騙。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲警方與超商店員聯手成功攔阻詐騙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局瑞源派出所於16日上午8時許，成功攔阻一起針對長者的金融卡詐騙事件。警方與超商店員密切合作，透過細心觀察與即時通報，加上員警關懷式提問與機警查證，使一名年約七旬的長者在最後關頭警覺，成功守住畢生積蓄。

據了解，事件發生於瑞源地區一間連鎖超商。當時，一名老伯神情焦急地進入店內準備寄送一封信件，店員發現其行為異常，主動上前關懷。經詢問後得知，信封中裝有提款卡，老伯表示應一名自稱「銀行業務員」的指示，對方聲稱可協助申請殘障與生活補助，合計金額約新台幣15萬元，並要求寄出金融卡作為申辦程序之一。

機警的店員懷疑為詐騙情事，隨即通報瑞源派出所。警員胡程皓接獲通報後迅速到場，查閱老伯手機中的LINE對話內容，發現對方利用話術層層誘導，不僅要求寄出金融卡，還進一步索取帳戶授權代碼，聲稱是補助金撥款所需。

胡員逐條剖析對話內容，指出其中的可疑用語與不合常理之處，並主動表示可陪同至鄉公所查證補助程序。經耐心說明與勸導，老伯漸漸開始產生懷疑。胡員隨後撥打老伯手機中的該名「業務員」電話，對方聽聞警方介入後語焉不詳、態度閃爍，最終匆忙掛斷。此舉讓老伯驚覺受騙，立即中止寄件行動，避免財產損失。

老伯當場感謝警方與超商人員的協助，激動表示：「若不是你們及時阻止，我的退休金可能全沒了！」

關山警察分局指出，詐騙集團常以「協助申請補助」為由，誘導民眾交出金融卡與相關資料，再透過遠端操作盜領存款。此類詐騙手法利用話術營造急迫氛圍，使受害者失去判斷能力。

警方重申，政府機關與金融機構不會要求民眾寄送金融卡、提供OTP驗證碼或帳戶授權碼。民眾若接獲類似要求，應立即撥打165反詐騙專線或110報警查證。

警方亦特別表揚此次通報的超商店員，認為此舉展現了社區力量在防詐工作中的關鍵角色。警民合作、即時通報與一個關懷的提問，便能在關鍵時刻守護民眾財產安全，有效防堵詐騙行為。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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