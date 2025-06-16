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落葉歸根！新莊、關山警聯手助無名女屍確認身分　家屬感動

▲警方助無名女屍確認身分、落葉歸根。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲警方助無名女屍確認身分、落葉歸根。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一名台東籍張姓女子於民國108年與家人失聯，家屬於兩年後向警方報案協尋，惟始終未能尋獲。近日，新北市新莊警分局在比對無名屍資料時，發現一具108年在台東縣東河鄉都蘭灣岸邊發現的無名女屍，其特徵與張女高度相似，遂主動聯繫台東縣警察局關山分局展開協助，最終透過DNA鑑定確認身分，協助這名無名者落葉歸根，入土為安。

新莊警分局巡佐王聖傑日前檢視無名屍資料庫時，發現該具女屍的資料與110年報案協尋的失蹤人口資料相符。經交叉比對後，王聖傑主動聯繫家屬，建議進行DNA檢體比對。家屬同意後，因地處遙遠，王員遂請託曾任其組長、現任關山警分局長鍾國楨協助後續作業。

鍾分局長接獲請求後，隨即指派偵查隊鑑識人員前往台東市，協助採集張女家屬DNA檢體並送交法務部法醫研究所進行比對。經鑑定結果確認，該具無名女屍即為失聯多年的張姓女子。

張女的弟弟表示，姊姊當年長期在外地工作，雖不常回家，但仍定期聯繫。失聯後，家屬因仍持續接獲與姊姊名義相關的交通罰單，未立即起疑。直至110年完全無音訊，家人方才意識異常，遂報案協尋。此次經由警方主動聯繫確認身分，弟弟感性表示：「沒想到多年後，警方仍不放棄協尋，真的很感動。」並對新莊與關山警方的積極協助表達由衷感謝。

關山警察分局長鍾國楨指出，現今DNA鑑定技術已高度精準，有助於釐清失蹤或無名屍案件。民眾若有相關需求，可主動向法務部法醫研究所、警察局鑑識科或各地分局偵查隊申請DNA採樣鑑驗，服務全程免費。

鍾國楨並提醒，面對家人失蹤，應把握「不用等、不用跑、不用錢」原則：所謂「不用等」，是指失蹤超過24小時前即可報案；「不用跑」，表示可就近派出所報案；針對失智長者之指紋建檔與失蹤DNA採樣也「不用錢」。及早通報、積極配合，有助提高找回親人的機會。

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