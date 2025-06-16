台東富岡警深入社區　交通安全與防詐宣導齊推動

▲台東富岡警深入社區宣導防詐。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化民眾交通安全意識及防詐知識，台東縣警察局台東分局富岡派出所近日於富岡活動中心舉辦交通安全暨防詐騙宣導活動，由所長高璋賢主講，透過深入淺出的說明及互動式溝通，提升社區居民的風險辨識能力，活動現場氣氛熱烈，獲得參與民眾肯定。

富岡地區為台東市重要的觀光及交通節點，人車流量大，高所長提醒，居民日常通行應特別留意交岔路口及行人穿越道安全，落實「車輛停讓行人」的法規觀念。此外，他也強調勿酒後駕車，騎乘機車務必全程配戴合格安全帽、駕駛車輛繫安全帶等基本安全措施，以保障自己及其他用路人安全。

在防詐騙宣導方面，高所長指出，近來詐騙集團手法翻新，常假冒警察、檢察官、健保署或金管會人員來電，謊稱民眾涉及刑事案件或個資外洩，進而要求將資金轉至「安全帳戶」配合調查。實際上，任何政府機關均不會以電話要求民眾提供帳戶資料、提款或轉帳。高所長呼籲，若接獲類似電話應立即掛斷，並撥打165反詐騙專線查證，或上「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/）查閱相關詐騙案例，切勿依指示操作，以免落入陷阱。

台東警察分局表示，未來將持續深入各社區推動犯罪預防與公共安全宣導，透過與居民面對面交流，提升民眾法治意識與自我防護能力，共同打造安全、安心的生活環境。