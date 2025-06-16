用色彩詮釋愛的溫度　台東「2025愛的調色盤」畫展開展

▲台東美術教育學會「2025愛的調色盤」畫展開展。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台東美術教育學會策劃舉辦的「2025愛的調色盤」畫展，即日起展出，集結多位本地藝術家以「愛」為主題創作，透過多樣風格與媒材，展現情感的層次與溫度。展覽期望觀眾在色彩與構圖之間，體會藝術家對愛的深刻理解與個人詮釋。

本次展覽作品涵蓋油畫、水彩與混合媒材等類別，題材多元，風格各異，從溫潤細膩到奔放熱情，無不傳達藝術家對親情、友情、愛情乃至自我療癒的情感探索。觀者在欣賞過程中，彷彿隨著畫面色調的轉換，經歷一段由外而內的情感旅程。

主辦單位表示，「愛的調色盤」以色彩為媒介，期望觀展者在每一幅作品中，找到與自身情感產生共鳴的瞬間，不論是家庭的溫暖、朋友的陪伴，還是戀愛的悸動與內在自我的對話，都在畫作中有跡可循。

除靜態展覽外，活動期間亦安排藝術家現場創作、特別導覽及互動藝術體驗，鼓勵民眾深入接觸藝術創作過程，進一步感受藝術與生活的連結。主辦單位指出：「如果愛能被看見，那可能是一片流動的色彩；如果愛能被描繪，那便是這些作品背後無數交織的故事。」

誠摯邀請各界蒞臨參觀，一同在2025年的夏日時節，走進畫布與色彩構築的心靈世界，感受藝術傳遞的愛與溫度。