菲律賓國慶6千鐵粉嗨翻新北　大都會公園變身達人秀舞台

▲菲律賓127年國慶6千鐵粉嗨翻新北。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局與馬尼拉經濟文化辦事處於今日（15日）在新北大都會公園幸福水漾園區聯合舉辦「菲律賓127週年國慶慶祝活動」。活動在晴朗的好天氣下熱鬧展開，內容包含歡樂路跑、精彩街頭遊行，以及下午由菲律賓藝人帶來的接力演出，整場活動共吸引6,000人參與，眾人共同度過了充滿感恩與歡樂的一天。

新北市副市長劉和然與菲律賓駐臺代表葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil）均出席致詞，並互贈紀念品以象徵兩國友好情誼。葛若菲代表表示，感謝新北市政府長期協辦菲律賓獨立紀念日活動，強調新北市是許多菲律賓僑民的家園，不論是移工或新住民，都在此生活，緊密連結了菲律賓與台灣的關係。

▲菲律賓街頭遊行表演。

劉和然副市長首先以菲律賓問候語「Kamusta Po（大家好）」親切問候現場民眾。他特別代表侯友宜市長出席活動，感謝菲律賓移工對新北市的貢獻，肯定他們在城市建設與家庭照顧中的重要角色，促進了文化融合。他也呼籲企業主在確保移工工作安全之餘，更應重視其休閒權益，共同營造友善多元的勞動環境，並預祝活動圓滿成功。

活動亮點之一是由12個移工及新移民團體帶來的街頭遊行表演。參與者身著精心設計的繽紛服飾，配戴華麗的彩色羽毛頭飾，更有選美皇后隨著音樂熱情舞動，精彩演出讓現場觀眾大呼過癮。隨後，菲律賓知名女藝人Roxanne Barcelo攜家人登台，演唱多首經典爵士樂曲，為活動再掀高潮。

▲歡樂路跑樂情開跑。

在熱鬧的抽獎環節後，壓軸登場的是曾參加美國達人秀的巨星Marcelito Pomoy。他以獨特的男女聲轉換技巧完美演繹《Because He Lives》、《月亮代表我的心》、《Never Enough》、《Despacito》、《The Prayer》等經典歌曲，不僅走下舞台與粉絲互動合影，更邀請觀眾共舞，親民作風讓現場氣氛沸騰。

活動現場除了提供道地菲律賓美食外，還設有移工法令宣導攤位，協助移工了解自身權益。主辦單位更貼心安排慈濟健檢、免費義剪及視障按摩服務，讓參與者在歡慶之餘也能關注健康。現場還抽出包括現金獎、台北-菲律賓來回機票及腳踏車等大獎，為菲律賓朋友帶來一個難忘的國慶假期。

▲菲國知名女藝人Roxanne Barcelo帶著家人與現場民眾同歡，演出多首精典爵士歌曲。