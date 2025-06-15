新北好茶產季開跑！農創所「有種茶」推限定茶體驗

▲新北市長侯友宜化身一日店長與茶青共同體驗特色調飲製作。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府輔導有限責任新北市有種茶產業運銷合作社打造「新北農創所－有種茶 UChung」，市長侯友宜今（15日）出席開幕儀式暨新北好茶展售會，宣告新北市首座農創所正式啟用，並頒發春茶評鑑特等獎予茶農方均銓。為慶祝開幕，6月21至22日將於坪林茶業博物館廣場舉辦展售會，推出多項限時優惠活動。

新北市府積極推動坪林茶產業發展，輔導青年返鄉成立「坪林青年茶業發展協會」，以「新茶世代」為核心發展茶業新風貌。協會成立運銷合作社推動共耕計畫，並籌備一年打造「有種茶 UChung」農創基地。侯友宜表示，農創所將作為整合資源、展售農產及培育人才的重要據點，未來每年將輔導成立1處農創所，促進地方創生。

▲新北首座農創所今日開幕。

合作社理事主席詹承得指出，該空間除展售茶品外，將定期舉辦茶席體驗及「一日店長」活動，即日起至7月31日推出飲品加購優惠、茶調酒組合等促銷，打卡即贈茶包。

新北市為全台最大包種茶產區，今年春茶評鑑參賽點數達1,679點。特等獎得主方均銓時隔16年再度獲獎，其茶品具蘭花與柚花雙重香氣。即日起至6月30日向坪林農會訂購比賽茶可享92折優惠。

▲6月21、22日持續在坪林茶業博物館旁廣場展售會提供60攤特色茶及文創茶食手作。

坪林區公所表示，6月21至22日展售會將設60攤位，推出消費滿額贈品及茶香手作體驗課程。6至12月每月舉辦茶鄉小旅行，結合生態導覽與製茶體驗，最低390元起。相關活動詳情可查詢坪林區公所官網。

農業局強調，將持續輔導青年茶農建立品牌，提升產業價值，實現地方創生目標。

▲侯友宜（左）15日頒發賀匾予春茶評鑑特等獎得主方均銓（右）。

▲6月21、22日在坪林茶業博物館廣場展售會販售包種茶。