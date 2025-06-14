慢活正夯！新北景觀處推城市覓徑　輕鬆漫步公園小山徑

▲新店安康森林公園保留天然林地，設有和緩的森呼吸步道。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著城市生活節奏加快，民眾對於休閒與運動的需求日益多元，傳統公園已難以滿足所有人的期待。為提供更豐富的戶外體驗，新北市政府積極推動「城市覓徑」計畫，讓市民無須遠行，即可在鄰近公園中享受親近自然的樂趣與慢活步調。新北市景觀處今介紹全市現有6處「城市覓徑」據點，誠摯邀請民眾在閒暇時前往探索，展開一場自在的覓徑之旅。

新北市景觀處指出，中和區作為市內人口最密集的行政區之一，共設有3處覓徑據點，分別為自強公園、錦和運動公園及嘉穗公園。其中，自強公園設有三條不同難度的登山路線，適合各年齡層的遊客挑戰，從親子健行到進階訓練皆宜；錦和運動公園則擁有完善的運動設施，包含足球場、籃球場、壘球場、網球場及環型PU跑道，打造多功能戶外運動空間。

▲中和錦和運動公園裡有全長28公尺的北台灣首座大型滾輪溜滑梯。

最具特色的嘉穗公園，以「整座山，都是我的健身房」為設計理念，巧妙運用自然起伏的小山地形，營造別於傳統平地公園的運動與休閒體驗，並榮獲2025年美國繆斯設計獎（MUSE Design Awards）景觀設計類銀獎肯定，展現新北市在都市綠地創新上的成果。

另3處「城市覓徑」分布於新店安康森林公園、五股水碓觀景公園與深坑萬福公園，風格各異、各具特色。安康森林公園保留大片原生林地，並設有緩坡森呼吸步道，讓市民在都市中亦能享受芬多精洗禮；五股水碓觀景公園設有分層森林步道與賞景展望台，沿著地形蜿蜒而上，適合晨運登高、午後賞景，還能俯瞰飛機起降，盡覽雙北風光；深坑萬福公園則結合親子與健身功能，設有兒童遊樂場、健身器材、觀景平台與步道，特別在桐花季節，壯麗花海如雪紛飛，吸引民眾駐足拍照打卡。

新北市景觀處長林俊德表示，「城市覓徑」以打造城市裡的後山為目標，透過綿密步道與完善設施，讓市民能在家門口體驗登山、健行與放鬆的美好時光，不論是運動、賞景還是親子出遊，都能輕鬆成行。他也鼓勵民眾多加利用市區綠地資源，享受自然帶來的療癒與能量。更多相關資訊歡迎上網搜尋「來新北玩公園」網站查詢。

▲五股水碓觀景公園「賞景健身展望台」及「看飛機展望台」讓市民晨覽雙北景色。

▲深坑萬福公園內有多項兒童遊樂設施及健身器材，此外還有觀景平台。

▲中和嘉穗公園打造吸睛的「鳥巢樹屋」，是優質的大自然休息室與必拍景點。