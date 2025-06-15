新北市民歌50演唱會　侯友宜獻唱「恰似你的溫柔」

▲侯友宜14日出席「金韻飛揚‧新北傳唱-2025新北市民歌50演唱會」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為回顧臺灣現代民歌運動五十年風華，新北市舉辦「2025新北市民歌50系列活動」，包含特展、講唱會、演唱會等活動，讓市民朋友能重溫昔日情懷。市長侯友宜14日出席「金韻飛揚‧新北傳唱-2025新北市民歌50演唱會」，獻唱經典歌曲「恰似你的溫柔」，祝福觀眾朋友盡情享受精彩演出。

侯友宜表示，這片土地50多年來孕育許多民歌傳奇，尤其很多都是新北市培養出的在地民歌好手，他們都是這座城市的榮耀。他指出，新北市特別舉辦民歌50演唱會，希望透過懷舊之夜為市民朋友創造美好回憶，讓所有的好歌曲永遠傳唱。

▲新北市特別舉辦民歌50演唱會，希望透過懷舊之夜為市民朋友創造美好回憶。

文化局說明，「金韻飛揚‧新北傳唱-2025新北市民歌50演唱會」集結王海玲、李建復、施孝榮、許景淳、邰肇玫、殷正洋等陣容開唱，共十多組民歌手歡唱金韻獎、民謠風及大學城時期的好民歌，一連演唱超過50首歌曲，重現金韻民歌的動人歲月，也喚起觀眾心中的青春記憶。

此外，新北市政府一樓大廳現正展出《唱自己的歌－新北市民歌50特展》，展出時間至6月22日，呈現民歌五十的新北足跡，帶領觀眾完整回顧民歌的誕生與傳唱歷程，有如走進時光隧道，回味光陰故事。

▲侯友宜祝福觀眾朋友盡情享受精彩演出。