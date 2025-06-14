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淡水交通大躍進！淡江大橋年底完工　淡北道路拚2029年通車

▲淡江大橋年底完工！淡北道路拚2029年通車。（圖／新北市工務局提供）

▲侯友宜指出，淡北道路4大工區已全面施工中，預計2029年通車。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡水地區人口高速成長，地方建設如火如荼展開，新北市長侯友宜今（14日）先後前往淡北道路、淡江大橋視察工程進度，他指出，淡北道路4大工區已全面施工中，預計2029年通車，而淡江大橋預計今年7月將完成主橋塔、年底全橋完工，於明年正式通車。

侯友宜指出，淡北道路是淡水地區期盼20年的救命道路，目前四大工區全面展開施作，市府緊盯進度，一刻不能耽擱，目標在2029年順利完工。他強調，在施作過程中，各單位要共同做好交維計畫、防汛應變及後續路網銜接等重要配套措施，淡北道路通車後將串聯淡江大橋、淡海輕軌、八里輕軌、關渡新橋，打通淡水地區交通任督二脈。

▲淡江大橋年底完工！淡北道路拚2029年通車。（圖／新北市工務局提供）

▲侯友宜視察淡江大橋工程。

對於淡江大橋工程進度，侯友宜表示，主橋塔預計7月完成，今年底順利完工，明年3月通車，全世界最大的單塔不對稱斜張橋即將誕生，不僅打造國門新地標，未來更將結合新北市跨年煙火，帶動淡水一躍成為國際新星。他提到，市府也將施做微型轉運站並完成沙崙路、中正路拓寬工程，直達板橋、桃園機場更便捷，同時也串聯自行車道及觀光公車，建構完整觀光休閒路廊。

工務局說明，為減輕台2線交通影響，淡北道路主線高架橋採用懸臂工法施作，工作車預計於8月安裝完畢，並採用預鑄節塊自動化施工以縮短工期。淡北道路全長5.45公里，規劃雙向四車道，透過外環道路導引通過車流離開市區，亦導入人本環境改造、大眾運輸導向與智慧交通管理等策略，大幅強化交通服務品質。

交通局補充，因應淡江大橋通車後的交通型態轉變，市府建置「微型轉運站」，整合輕軌、公車、YouBike等多種交通工具，並調整既有公車路線，新增開往桃園機場、板橋的快捷公車，並串聯淡水、八里熱門景點的觀光公車，讓大眾運輸更便利，也帶動觀光、活絡地方經濟。

▲淡江大橋年底完工！淡北道路拚2029年通車。（圖／新北市工務局提供）

▲侯友宜表示，淡江大橋預計今年7月將完成主橋塔、年底全橋完工，於明年正式通車。

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