年度健檢+專業獸醫照護　新北動保處助警犬維持最佳戰力

▲新北市動保處贈送警犬健康禮物。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

6月15日是一年一度的警察節，新北市動保處特別向無法言語表達的英雄警犬致敬，為感謝這群英雄在各項勤務中與員警並肩作戰、默默守護城市安全。動保處除了可協助健康檢查服務，另外提供忠誠服務警犬的健康大禮包，內容包含驅蟲藥、清耳液、洗毛精等、疫苗注射及照護衛教，期盼讓牠們在執勤期間能維持健康狀態並擁有良好生活品質。

新北市動保處以實際行動感謝牠們長年在治安與公共安全上的貢獻。警犬任務主要負責查緝毒品、爆裂物等違禁物品，並執行反恐維安場地檢查勤務，協助轄區分局維護重要場所之安全。身為第一線「無聲戰士」健康管理更顯重要，作為新北市推動動物保護政策的專責機關，除了落實一般動物照護與管理工作，也與警政機關合作，確保警犬在服勤期間能獲得醫療照護。透過定期健康管理與衛教宣導，協助這群默默盡忠職守的英雄在執勤時保有最佳健康狀態。

▲警犬出勤時。

動保處攜手新北市警犬隊，成為警犬們的健康顧問，提供定期健檢、每年施打預防針及緊急醫療服務，守護警犬健康，確保執勤無虞。因應一年一度警察節，動保處也提供健康禮物，希望牠們都保持良好健康狀態並擁有良好的生活品質。

獸醫師呂信璋表示，定期健檢與施打預防針是維護警犬健康的基本措施，而對於年長或出現異常狀況的警犬，則應進一步安排精密檢查，且透過血液檢驗、超音波及X光等項目，可進一步掌握警犬的身體狀況，及早發現潛在健康問題並及時治療，確保牠們能以最佳狀態安心執勤，持續守護市民安全。

動保處長楊淑方表示，警犬不僅是警方重要夥伴，更是城市安全的守護者。無論是陪伴我們左右，還是奮勇執勤，每隻警犬的健康都是我們義不容辭的責任。唯有用心照護與定期健康檢查，才能讓牠們健健康康，持續陪伴並守護我們每一天，藉由此次贈禮活動，表達對警犬的最高敬意，也強調市府對動物健康與福祉的重視。

▲警犬工作時。

▲Xina等待狂犬病疫苗中。