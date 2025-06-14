府618邀在野聽國安簡報　朱立倫：已向潘孟安表達盼幕僚先見面

▲洪孟楷舉辦淡水場說明會，國民黨主席朱立倫出席。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

總統府18日上午9時邀請在野黨領袖進行國安簡報。國民黨主席朱立倫昨表示，希望這次不是單向交流、總統訓話，而是朝野對話，共商國是。朱立倫今被問到若總統賴清德不出席國安簡報，他是否還會出席？朱回，昨秘書長黃健庭有跟總統府秘書長潘孟安回覆，希望幕僚先見面，有些正面進展，而最重要的是，希望面對問題解決問題。

總統賴清德上月指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「國安簡報」，秘書長潘孟安12日分別致電國民黨、民眾黨，邀請6月18日「共商國是」。有在野人士直言，現階段的聯繫過程，無法確定總統會不會出席該會議，這才是在野黨最重視的。若賴清德真的要與在野領袖共商國是，應該要親自出席、要與在野領袖互動，不是單方面要在野黨去聽報告。

朱立倫今日上午出席洪孟楷舉辦的淡水區說明會，對於此議題，朱立倫強調，昨天國民黨秘書長黃健庭跟總統府秘書長潘孟安正面回覆，希望這兩天有幕僚見面，有些正面進展，而最重要的是，希望面對問題解決問題，是朝野對話而非總統訓話，共同創造朝野為台灣打拼氣氛，過程中不要有任何政治陰謀跟算計，共同為台灣解決當前困境。

