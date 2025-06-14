曹興誠找賴清德報告罷免進度　朱立倫：才說要團結希望言行如一

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

中選會預計20日宣布首波國民黨立委罷免投票日期，民進黨立委沈伯洋13日證實，反共護台聯盟創辦人曹興誠已與總統賴清德會面，並報告大罷免最新情勢。對此，國民黨主席朱立倫今（14日）受訪時表示，賴清德日前希望台灣團結和諧，希望言行如一，共同解決問題，營造大家團結向前氣氛，惡霸只是造成台灣分裂傷害。

面對全台罷免，立法委員洪孟楷今（14日）在淡水舉辦綜合座談話，朱立倫、新北市長侯友宜、中廣前董事長趙少康都到場支持。朱立倫日前宣布將展開「愛國者行動」，今天趙少康也出席，媒體問，是否象徵黨中央與戰鬥藍「團進團出」？朱立倫回應，他希望號召所有不管國民黨、民眾黨的朋友，以及所有反對惡罷朋友都能站出，在過程中團結所有力量，謝謝包括趙少康跟侯友宜都來支持洪，各地還有很多活動，不管國民黨或民眾黨，大家一起來。

有關賴清德跟曹興誠見面討論大罷免，朱立倫表示，他要用最正面角度，希望大家面對面透過溝通、對話，誠如賴清德講的，希望能夠和解、和諧、台灣能團結，希望總統言行如一，大家如果見面能共同面對、解決這些問題，也許能創造台灣團結的氣氛，在過去過程中，大家認為民進黨或賴清德是惡罷來源，希望透過朝野見面共商國是，台灣當前有太多問題需要解決，惡罷只是造成台灣對立跟傷害。

至於被媒體人王淺秋指愛國者行動未事先跟立法院長韓國瑜跟趙少康討論，朱立倫回應，都有跟趙少康、韓國瑜保持聯繫，謝謝韓要到各地幫立委加油，趙今天也到現場，下周621趙在榮星花園舉辦反惡罷活動，他也會到場，大家一起團結。

