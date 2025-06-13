賴清德邀在野共商國是　朱立倫：不能只是單向交流總統訓話

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德邀朝野6月18日共商國是，昨日藍白皆證實收到總統府秘書長潘孟安邀請。國民黨主席朱立倫今（13日）受訪時指出，這次不是單向交流、不是總統訓話，而是朝野對話、共商國是，希望大家展開誠意，開大門走大路，是他們這次最重要的要求。

▲台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫及前立法院長王金平出席木柵指南宮慶祝孚佑帝君成道1145周年紀念三獻大典。（圖／記者湯興漢攝）



民眾黨昨下午透露接獲潘孟安來電，賴清德訂於18日上午9時邀請黨主席黃國昌、秘書長周榆修共商國是，國民黨也發布新聞稿指出，「本黨黃健庭秘書長確實於本日 (12日)近中午時分接獲總統府秘書長潘孟安來電，邀請本黨朱立倫主席與黃健庭秘書長於下週三會面」。

朱立倫今在「孚佑帝君呂仙祖洞賓成道1145周年」三獻大典時受訪時表示，對於所有國家安全議題，朝野都責無旁貸，國民黨一再希望朝野能夠透過對話解決問題，開大門走大路，是這次最重要的要求，讓大家能夠看到我們共同為國家努力的誠意。

朱立倫強調，國家安全包含國防、經濟、能源、科技、社會安全等，多項問題都不能夠排除。這次不是單向交流、不是總統訓話，而是朝野對話、共商國是，他們希望大家展開誠意，真正讓台灣面對問題、解決問題，希望大家一起來對話。

媒體追問朱立倫是否參加？朱立倫說，原則上希望大家一起對話，詳細由潘孟安，國民黨秘書長黃健庭協調。媒體再問會不會覺得邀請的時間太近，扣除假日只剩3天，朱立倫則說，只要能夠對國家好，雖然時間短都要全力以赴，不要預設立場，也不要有政治謀略，只為台灣好，為中華民國好。