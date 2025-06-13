賴清德邀在野黨618共商國是　王鴻薇批「不尊重」：未協調時間議題

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

針對總統賴清德規劃向在野黨主席進行「國安簡報」，總統府發言人郭雅慧12日表示，府秘書長潘孟安已致電在野黨說明相關規劃與進度，期待獲得國民黨、民眾黨正面回應。國民黨團書記長王鴻薇表示，賴清德突然訂一個時間，要在野黨主席一定要見面、聽取國安報告，她個人覺得這不是太禮貌的事情，且議題的設定也不該單方面由賴設定，這樣非常狹隘。

王鴻薇說明，這次邀請的是主席，這部分他們並沒有跟黨中央大家互相討論，不過大家都會覺得賴清德突然訂一個時間，要在野黨主席一定要見面、聽取國安報告，她個人覺得這不是太禮貌的事情，因為你可能詢問各黨主席時間，另外是不是要有會前會，而且這些議題是不是僅限於賴清德所鎖定的議題而已，這樣看起來也不是完全尊重在野黨主席。

王鴻薇認為，還是希望能尊重，大家有互相討論，議程不該完全是賴清德單方面的決定，好像我要給你在野黨什麼訊息，你只能接受，在野也想知道什麼訊息，都不在討論範圍內。

王鴻薇進一步說明，包括當前關心的是跟美國貿易談判如何、產業利益有無守住？農民、中小企業有什麼利益會受損，這點是他們非常關心的，如果今天賴清德完全不提這些事情，只是要單方面設定非常狹窄議題來跟在野溝通，她覺得是不OK的。