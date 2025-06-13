在野批賴清德國安簡報太倉促　綠營：相關訊息已釋出一段時間

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德規劃向在野黨主席「國安簡報」，總統府發言人郭雅慧12日表示，府秘書長潘孟安已致電在野黨說明相關規劃與進度，期待獲得國民黨、民眾黨正面回應，而在野黨傳出不滿時間過於匆促、內容過於狹隘等質疑。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（13）日受訪時表示，相關訊息已經釋出一段時間，總統釋出善意、遞出橄欖枝，在野黨不要連橄欖樹都砍了，希望在野黨領袖正向積極參與。

對於賴清德邀請，國民黨團書記長王鴻薇表示，賴清德突然訂一個時間，要在野黨主席一定要見面、聽取國安報告，她個人覺得這不是太禮貌的事情，且議題的設定也不該單方面由賴設定，這樣非常狹隘。

另有在野人士直言，現階段的聯繫過程，無法確定總統會不會出席該會議，這才是在野黨最重視的。若賴清德真的要與在野領袖共商國是，應該要親自出席、要與在野領袖互動，不是單方面要在野黨去聽報告。

對此，吳思瑤指出，國安的專案報告部分，總統向在野黨領袖提出邀請，要進行國安簡報這事情，已經釋出一段時間，府方積極安排，參與單位有外交部、國安會、國防部等，緊鑼密鼓規劃中，國安簡報要嚴肅以對，國安、外交單位，完全沒有倉促。

吳思瑤表示，總統釋出善意、遞出橄欖枝，在野黨不要連橄欖樹都砍了，總統透過元首高度主動分享國安資訊，無非就是希望透過具體國安資訊，讓在野黨領袖共同認知台灣處境、中國步步進逼，透過資訊分享，希望在野黨領袖能善盡憲政忠誠義務，一起團結支持國家安全防禦體系。

吳思瑤指出，總統國安專報跟簡報此時特別有意義，當中國對台灣國安滲透如此嚴重，需要國會一起推動賴清德總統提出的國安17項作為，都需要相關修法配套跟制度精進，透過國安專報讓在野黨好好審議國安法案。

吳思瑤呼籲藍營，請撤回國安惡法，例如兩岸人民關係條例第29條修法，將台灣跟中國定位為內戰、將台海內海化，這都不利於發生戰事時國際的奧援。這些國安惡法要撤、力推真正需要的國安法案，這是總統用心良苦，希望在野黨領袖正向積極參與、不設前提，不要找理由阻卻。

吳思瑤表示，守護台灣也是在野黨領袖頻頻消費的議題，總統遞出橄欖枝，請你們把國家利益放在個人跟政黨之前，無論如何，希望他們好好履行邀約、正向積極面對台灣國安問題。