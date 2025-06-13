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桃園市府參加矽谷創新高峰會　展現國際合作與創新驅動力

▲桃園市政府經發局長張誠致贈禮品予Plug and Play總裁Saeed Amidhozour。（圖／桃市府經發局提供）

▲桃園市政府經發局長張誠致贈禮品予Plug and Play總裁Saeed Amidhozour。（圖／桃市府經發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府積極推動新創國際化，今年6月由經濟發展局局長張誠率領代表團，攜手五家極具潛力的新創企業，前往美國矽谷Sunnyvale，參加全球知名創新平台Plug and Play舉辦的「Silicon Valley June Summit 2025」，這次峰會與來自全球逾300家新創團隊及4000位產業菁英參與交流，此行在積極爭取國際新創與科技企業前進台灣桃園駐點，深化與桃園在地產業的合作契機。

▲MoralAI摩絡人工智慧股份有限公司於高峰會上展示相關簡報。（圖／桃市府經發局提供）

▲MoralAI摩絡人工智慧股份有限公司於高峰會上展示相關簡報。（圖／桃市府經發局提供）

市府經發局指出，今年3月，Plug and Play 首度落地台灣並設址於桃園，透過與市府合作推動之加速計畫，導入原版矽谷加速器輔導模式，鏈結國際導師、企業資源與創投網絡，為在地與國際團隊打造具備實驗場域、供應鏈支援與資金對接的創新生態系，開創桃園新創發展新格局。這次高峰會匯聚Microsoft、NVIDIA等國際科技大廠及General Catalyst、Cathay Innovation、Samsung Catalyst Fund、SoftBank等頂尖創投機構，展現創新與資金、人才鏈結的國際平台。

▲市府經發局長張誠在高峰會上致詞。（圖／桃市府經發局提供）

▲市府經發局長張誠在高峰會上致詞。（圖／桃市府經發局提供）

市府經發局長張誠局長以「開放、連結、共創」為主軸，在高峰會致詞中強調，桃園作為台灣的國門，不僅擁有完整的科技製造聚落，涵蓋航太、電子、智慧移動等領域，更具備推動創新產業發展的堅實基礎。市府近年積極發展無人載具、低軌衛星、AI智慧製造、AI應用與永續等前瞻技術，透過政策引導與產業合作，致力於建構具備創新動能與ESG驅動的產業環境。
張誠表示，我們的目標是打造一個雙向鏈結的平台，協助國內新創走向國際市場。同時也致力於引進海外創新技術與能量，發展快速打樣與協同製造的合作模式，全面加速創新成果的商業化進程。

值得一提的是，參與桃園市政府Plug and Play加速輔導計畫並赴高峰會五家新創企業——Morale AI、Moldintel、iCHASE、Ranictek、Tricuss——分別聚焦於 ESG AI、智慧製造、農業科技、衛星通訊晶片及企業用大型語言模型（LLM）等領域，為Plug and Play Taiwan加速器首批精選團隊，展現桃園新創技術多元性與國際競爭潛力。團隊成員均表示此行收穫豐富，不僅與來自全球的創業者、投資人及企業廣泛交流，拓展潛在合作與投資機會，並獲得跨領域的寶貴回饋，為後續產品優化與國際市場布局提供關鍵參考。團隊認為，透過Summit 與Plug and Play與市府平台的協助，此行不僅提升了國際曝光度，更成為加速全球化發展的重要契機。

▲張誠局長與赴美5家新創團隊於矽谷高峰會合照。（圖／桃市府經發局提供）

▲張誠局長與赴美5家新創團隊於矽谷高峰會合照。（圖／桃市府經發局提供）

此外，經發局長張誠局長也與Plug and Play總裁Saeed Amidhozour 進行高層會晤，雙方於會中高度肯定企業合作具體進展，包含與和碩（Pegatron）、緯創（Wistron）、台達電（Delta）等指標性大型企業之成功媒合，並已促成多家國際企業創投（CVC）參與投資案。張誠在會中闡明，桃園擁有台積電（TSMC）兩座先進封裝廠，具備完整之AI伺服器供應鏈，為NVIDIA全球重要合作夥伴，已然形成一前瞻之AI製造聚落。此外，市府正與新光幼獅公司合作打造「新光InnovHUB」，總樓地板面積超過3,000坪，預計2年內完成，將規劃引進國內外新創及相關產業進駐。Plug and Play創辦人Saeed Amidi對此規劃表達興趣，並指出新創基地結合大學資源將是驅動未來全球創新生態發展之關鍵模式。

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關鍵字：

桃市府團隊經發局長張誠矽谷創新高峰會

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