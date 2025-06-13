三寶媽接兒放學！被路人「強索2千」揮熱水瓶狂追　超扯畫面曝

▲桃園市榮姓男子本月10日上午在桃園區中央街突然向路邊女子揮舞熱水瓶，還向其索討2000元。（圖／楊姓貨運司機提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市榮姓男子本月10日下午在桃園區中央路上，突然向路邊婦人強索2000元，婦人根本不認識榮男，但榮男越說越激動，還揮舞手中熱水瓶佯裝要毆打該名婦人，還一路拉扯，婦人被榮男誇張行徑嚇得哇哇大叫，路過一名貨運司機見狀上前制止。桃園警方據報後3分鐘抵達現場，但榮男堅稱婦人欠錢，員警見其情緒不穩，通報消防人員合力將其強制送醫，化解一場糾紛。

▲桃園市榮姓男子本月10日上午在桃園區中央街突然向路邊女子揮舞熱水瓶，楊姓貨運司機上前制止。（圖／楊姓貨運司機提供）

一名三寶媽在網路上留言描述自己遇到的荒唐情形，強調自己已心存陰影，網友則留言「沒事，沒事了，去收驚一下吃個豬腳麵線」、「天啊，真的好險有第三者在場，不然你真的很危險耶！」、「司機是超級英雄，每個願意伸出援手的人都超帥的，好人有好報」。

桃園警分局指出，10日下午4時許，一名婦人出門要接小孩放學，行經桃園區中央街時，突然有男子上前拉扯婦人，聲稱婦人欠他2000元；桃園警察分局青溪派出所接獲民眾報案後，3分鐘內火速抵達現場，婦人指稱有男子無故揮舞保溫水瓶追逐，幸好一名路過貨運公司楊姓駕駛上前制止。

▲桃園警方到場詢問榮姓男子為何拉扯婦人行為，並確認其身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場詢問56歲榮姓男子為何要拉扯婦人？榮男辯稱自己沒有打人，是因為要婦人歸還欠他的2000元才發生拉扯，但婦人聲稱根本不認識他，雙方也沒有借貸，員警見榮男情緒不穩，立即通報消防救護人員到場協助，合作將其強制送醫，以避免傷及他人。

▲桃園警方與消防人員隨即將榮姓男子強送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）