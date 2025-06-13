快訊／桃園飼料廠氣爆釀9傷　6人嚴重燒傷...他全身80％搶救中

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區南山路一段一家飼料加工廠今（13）日下午發生火警，消防局派員到場灌救，火勢雖在半小時內撲滅，但現場疑似發生氣爆仍造成9人受到燒燙傷勢，其中6人傷勢較重分別送往桃園敏盛、林口長庚醫院急救，所幸均意識清楚，沒有生命危險；消防局初步研判現場為飼料加工時發生氣爆，至於為何發生氣爆仍調查釐清中。

▲桃園市蘆竹區南山路一段一家飼料加工廠今天下午發生火警，現場疑似發生氣爆，消防人員搶救中。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市蘆竹區南山路一段一家飼料加工廠今天下午發生氣爆，消防人員將傷者送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，這家位於蘆竹區南山路一段的飼料加工廠，今天下午2時44分許發生氣爆，消防局派出75名消防人員、19輛消防車、9輛救護車到場搶救，現場有9名員工分別受到程度不同燒燙傷勢，其中有6人傷勢較重名單如下：

(2)現場 6名民眾受傷：

1.劉姓男子、30歲，全身54%燒燙傷，由蘆竹分隊救護車送林口長庚醫院。

2.游姓男子、52歲，全身80%燒燙傷，由山腳分隊救護車送林口長庚醫院。

3.劉姓男子、53歲，全身40%燒燙傷，由竹圍分隊救護車送林口長庚醫院。

4.劉姓男子、24歲，全身60%燒燙傷，由坪頂分隊救護車送經國敏盛醫院。

5.阮氏女子、38歲，全身40%燒燙傷，由大林分隊救護車送經國敏盛醫院。

6.阮氏女子、25歲，四肢及背部燒燙傷，由大林分隊救護車送經國敏盛醫院。

▲桃園市蘆竹區南山路一段一家飼料加工廠今天下午發生火警，現場一片凌亂。（圖／桃園市消防局提供）

據指出，這家飼料加工廠主要是將廚餘加工後製作成飼料，今天下午加工過程時因不明原因發生氣爆，消防人員到場灌救後，火勢於下午3時許控制，3時23分撲滅，目前正進行殘火處理，現場初步調查有9人受傷，其中6人較為嚴重已分別送醫急救，所幸意識皆清楚，至於氣爆原因仍由火調科人員調查釐清。