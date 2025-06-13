警察節表揚大會舉行　航警局頒發優秀警察獎章

▲航警局今天在局本部大禮堂舉行慶祝警察節表揚大會，會中接受「全國國際航空警察之友協會」理事長江松樺代表捐贈新台幣70萬元警察節慰勞金。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

內政部警政署航空警察局於今（13）日在局本部大禮堂舉辦警察節慶祝大會，來自各友軍機關、單位及民間公司、機構等共計150餘人到場參與，「中華民國國際航空警察之友協會」理事長江松樺代表捐贈新台幣70萬元，作為航警局114年警察節暨端午節慰勞金，以行動力支持警察工作；局長廖恆裕肯定全體航警同仁在崗位上努力付出，更期勉未來持續強化航空保安及邊境緝毒查緝能量。

▲航警局今天在局本部大禮堂舉行慶祝警察節表揚大會，局長廖恆裕頒獎表揚刑警大隊小隊長王偉群、偵查佐謝逸帆及安檢大隊警員吳昆恩等3名模範航警。（圖／航警局提供）

航警局今天的警察節慶祝大會上，局長廖恆裕為陞職人員授階，頒獎表揚3名模範警察，包括刑警大隊小隊長王偉群、偵查佐謝逸帆及安檢大隊警員吳昆恩等人。廖恆裕肯定獲獎人員表現優異，有效打擊跨境毒品犯罪，強化航空保安維護，工作績效卓著，同時還頒發資深績優警察獎章及退休人員紀念獎座。

廖恆裕致詞時表示，總統於今年5月28日公布「紀念日及節日實施條例」，內政部旋即依該條例授權訂定6月15日警察節放假1日規定，並自今年開始實施，這是送給全國警察人員最好的警察節禮物，讓每年警察節成為專屬榮譽假期，激勵全國警察同仁工作士氣。

▲航警局今天在局本部大禮堂舉行慶祝警察節表揚大會，局長廖恆裕在會中致詞。（圖／航警局提供）

廖恆裕肯定所有航警同仁在國內各機場扮演著航空安全維護及毒品防堵、查緝的重要角色，更在航空保安及各項警政工作表現上，都是可圈可點、有目共睹的，未來希望能持續強化航空保安及邊境緝毒查緝能量外，對於防詐、阻詐、攔阻國人赴海外求職詐騙及人口販運等重點工作，都能積極防處。同時感謝全體同仁，在工作崗位上盡心盡力，全力維護國境及旅客安全，以積極、熱忱態度為旅客提供最好的服務。