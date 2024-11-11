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桃園「南洋美食節創意市集」　張誠：發展桃園後站異國特色

▲桃園「南洋美食節創意市集」

▲經發局長張誠表示，2026台灣設計展在桃園，將把桃園後站的異國特色展現出來。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園車站商圈協會承辦為期兩天的「南洋美食節創意市集」活動，10日於桃園區建國公園圓滿落幕。市府經發局長張誠出席首日開幕活動，和出席的地方人士穿上泰國服裝，以示認同新住民文化並表示，2026台灣設計展在桃園，而桃園後火車站是最早發展東南亞文化的聚落，市府將藉由台灣設計展活動，把桃園後站的異國特色展現出來。

▲桃園「南洋美食節創意市集」

▲穿上泰式服裝一起跳舞同樂。（圖／記者楊淑媛攝）

出席活動的民進黨不分區立委郭昱晴說：台灣的新住民人口數越來越多，全國已經達到57萬人，而政府非常重視新住民的權益，加上她在桃園後火車站的金門二街成立服務處，因融入地方的生態，而了解到桃園後站有許多的異國商店、新住民朋友，自然對於「南洋美食節創意市集」接地氣活動，不缺席。

▲桃園「南洋美食節創意市集」

▲桃園「南洋美食節創意市集」展現桃園後站異國風情。（圖／記者楊淑媛攝）

十連霸市議員黃婉如表示，桃園推動許多友善新住民政策，是一座宜室宜居的城市，南洋美食創意市集除展現桃園的多元族群特色，也希望透過活動帶動地方商圈繁榮。市議員林政賢指出，8年前，他即在市議會定期會提案發展桃園火車站後站成為「東南亞文化商圈」，並獲得各界認同和重視。市議員陳美梅和張碩芳則期望藉由「南洋美食節創意市集」，讓更多民眾接觸到不同文化和美食。

▲桃園「南洋美食節創意市集」

▲▼桃園「南洋美食節創意市集」還有野餐佈置比賽。（圖／記者楊淑媛攝）▲桃園「南洋美食節創意市集」

桃園車站商圈協會理事長楊慧青表示，桃園火車站的後站因便捷交通，房價合理，而成為新住民與移工聚集的聚落，許多東南亞餐廳紛紛開設，是愛好東南亞美食者的天堂，而滿街的越南、印尼、泰國等外國文字的市招，讓桃園後站猶如東南亞街頭。9、10日兩天的南洋美食節創意市集活動有各國美食、創異市集、野餐佈置比賽、東南亞服飾體驗、精彩表演、摸彩，好康多，藉由活動讓更多人來認識東南亞的文化特色。

▲桃園「南洋美食節創意市集」

▲泰式手搖飲。▼體驗印尼撥飯。（圖／記者楊淑媛攝）▲桃園「南洋美食節創意市集」

楊慧青說：「南洋美食節創意市集」感謝經發局長張誠、婦幼局長杜慈容、立委郭昱晴、市議員黃婉如、林政賢、陳美梅、張碩芳、桃園市商圈產業聯合會總會長王根深、副總會長張永隆以及枕頭商圈理事長鄧通、市政顧問陳俐臻、鳳凰獅子會前、現任會長張雅棻、陳淑芬及在地里長們，都穿上泰式服裝和新住民朋友以及參加市集的店家們，一起跳舞同樂。

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