墜機前最後自拍！準備移居英國　印度醫生一家5口全數罹難

▲印度醫生一家5口全數罹難。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

一張充滿笑容的自拍照,成了印度航空(Air India)空難中最讓人心碎的影像。照片中的醫師夫妻與3名年幼子女原本正踏上前往倫敦的新生活,卻在起飛不到1分鐘後,隨著機身爆炸化為火球,一家5口全數罹難。

根據NDTV報導,這起空難發生於當地時間12日下午,當時印度航空(Air India)編號AI171班機自印度艾哈邁達巴德機場(Ahmedabad)飛往倫敦,機上共載有242人,包括230名乘客、10名機組人員與2名機師。沒想到,飛機升空後僅32秒便突然失去升力,迅速下墜並引爆,成為波音787-8夢幻客機(Boeing 787-8 Dreamliner)史上首次致命事故。

罹難者之一是來自拉賈斯坦邦(Rajasthan)的維亞斯(Komi Vyas)與丈夫喬希(Prateek Joshi),夫妻倆皆為醫師。當時他們正帶著5歲的雙胞胎兒子納庫(Nakul)、普拉迪尤特(Pradyut)和8歲的長女米拉雅(Miraya),準備飛往倫敦展開新生活。

"Ahmedabad Plane Crash Wipes Out Entire Family"



In the Air India plane crash that occurred in Ahmedabad, 10 people from Rajasthan lost their lives. Among them were Dr. Prateek Joshi, who was heading to London to settle there professionally, his wife Dr. Komi Vyas and their three… pic.twitter.com/fihhbVMipY