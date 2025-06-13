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墜機前最後自拍！準備移居英國　印度醫生一家5口全數罹難

▲▼印度醫生一家5口全數罹難。（圖／翻攝自X）

▲印度醫生一家5口全數罹難。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

一張充滿笑容的自拍照，成了印度航空（Air India）空難中最讓人心碎的影像。照片中的醫師夫妻與3名年幼子女原本正踏上前往倫敦的新生活，卻在起飛不到1分鐘後，隨著機身爆炸化為火球，一家5口全數罹難。

根據NDTV報導，這起空難發生於當地時間12日下午，當時印度航空（Air India）編號AI171班機自印度艾哈邁達巴德機場（Ahmedabad）飛往倫敦，機上共載有242人，包括230名乘客、10名機組人員與2名機師。沒想到，飛機升空後僅32秒便突然失去升力，迅速下墜並引爆，成為波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）史上首次致命事故。

罹難者之一是來自拉賈斯坦邦（Rajasthan）的維亞斯（Komi Vyas）與丈夫喬希（Prateek Joshi），夫妻倆皆為醫師。當時他們正帶著5歲的雙胞胎兒子納庫（Nakul）、普拉迪尤特（Pradyut）和8歲的長女米拉雅（Miraya），準備飛往倫敦展開新生活。

照片中，夫妻倆坐在飛機一側對鏡微笑，對面則是三名年幼的孩子，他們表情天真，看得出對即將展開的新生活充滿期待。

維亞斯的同事指出，她原任職於烏代浦（Udaipur）的太平洋醫院（Pacific Hospital），近期辭職準備搬往倫敦與丈夫團聚。喬希先前已赴英定居，這次是特地返鄉接家人一同前往倫敦。

親友透露，喬希的父親是當地知名放射科醫師，維亞斯的父親則曾任職於公共工程部門，夫妻倆結婚已有10年。

這張自拍照傳出後，在社群媒體上引起大量轉發與哀悼，被視為空難中最令人鼻酸的一幕。

根據航太專家指出，從現場影片來看，飛機在起飛後似乎未能成功取得足夠升力。前機師巴特納加（Captain Saurabh Bhatnagar）分析，「飛機起飛一切正常，但還未收起起落架就開始下墜，這可能是引擎失去動力或無法產生升力所致，確切原因還有待後續調查釐清。」

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