墜機前最後自拍！準備移居英國　印度醫生一家5口全數罹難

▲印度醫生一家5口全數罹難。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

一張充滿笑容的自拍照，成了印度航空（Air India）空難中最讓人心碎的影像。照片中的醫師夫妻與3名年幼子女原本正踏上前往倫敦的新生活，卻在起飛不到1分鐘後，隨著機身爆炸化為火球，一家5口全數罹難。

根據NDTV報導，這起空難發生於當地時間12日下午，當時印度航空（Air India）編號AI171班機自印度艾哈邁達巴德機場（Ahmedabad）飛往倫敦，機上共載有242人，包括230名乘客、10名機組人員與2名機師。沒想到，飛機升空後僅32秒便突然失去升力，迅速下墜並引爆，成為波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）史上首次致命事故。

罹難者之一是來自拉賈斯坦邦（Rajasthan）的維亞斯（Komi Vyas）與丈夫喬希（Prateek Joshi），夫妻倆皆為醫師。當時他們正帶著5歲的雙胞胎兒子納庫（Nakul）、普拉迪尤特（Pradyut）和8歲的長女米拉雅（Miraya），準備飛往倫敦展開新生活。

"Ahmedabad Plane Crash Wipes Out Entire Family"



In the Air India plane crash that occurred in Ahmedabad, 10 people from Rajasthan lost their lives. Among them were Dr. Prateek Joshi, who was heading to London to settle there professionally, his wife Dr. Komi Vyas and their three… pic.twitter.com/fihhbVMipY — Political Critic (@PCSurveysIndia) June 12, 2025

照片中，夫妻倆坐在飛機一側對鏡微笑，對面則是三名年幼的孩子，他們表情天真，看得出對即將展開的新生活充滿期待。

維亞斯的同事指出，她原任職於烏代浦（Udaipur）的太平洋醫院（Pacific Hospital），近期辭職準備搬往倫敦與丈夫團聚。喬希先前已赴英定居，這次是特地返鄉接家人一同前往倫敦。

親友透露，喬希的父親是當地知名放射科醫師，維亞斯的父親則曾任職於公共工程部門，夫妻倆結婚已有10年。

這張自拍照傳出後，在社群媒體上引起大量轉發與哀悼，被視為空難中最令人鼻酸的一幕。

根據航太專家指出，從現場影片來看，飛機在起飛後似乎未能成功取得足夠升力。前機師巴特納加（Captain Saurabh Bhatnagar）分析，「飛機起飛一切正常，但還未收起起落架就開始下墜，這可能是引擎失去動力或無法產生升力所致，確切原因還有待後續調查釐清。」