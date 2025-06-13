印航墜機前「發動機聲音不對勁」　國內專家：兩部同時熄火機率高

▲印度航空發生波音787墜機。（圖／路透）

記者李姿慧／台北報導

印度航空波音787客機起飛不到30秒即墜毀，外媒引述多名航空專家看法，初判可能是罕見的雙發動機失效或疑似鳥擊導致意外。對此，曾任飛安會失事調查官、現任朝陽科大飛航系主任的盧衍良分析指出，該機起飛後起落架尚未收起，且發動機聲音與正常情況不同，「雙發動機同時失效的可能性大增」。

盧衍良表示，目前僅有幾個角度的畫面，還無法確切釐清真相，但若是單一發動機失效，飛機的設計仍可以正常運作。然而在有限資訊中可見，飛機起飛後起落架尚未收起，並且俗稱「小老鼠」的渦輪衝壓發動機（RAT）依設計作動，顯示發動機同時失效的可能性大增。

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針對起飛時的飛機設定，盧衍良指出，在影片中可以看到機翼的前緣襟翼已經伸放，加上787的設計，若起飛外型設定錯誤，駕艙會發出連續性的警告聲提醒駕駛員改正，因此「未放襟翼的可能性應可大幅降低」。

至於部分外媒推測可能與鳥擊有關，盧衍良則指出，通常大型鳥類導致的鳥擊事件，在發動機受損後會有尾火噴出，可能是間歇性火焰或連續性火焰從尾管噴出，同時伴隨濃煙等特徵，「但從影片中並無法看到這些對應現象」。

此外，他也提到，航空公司為避免兩具發動機在同時發生故障，通常會在機隊引進後不久，主動將其中一具發動機替換為不同時數的備用機，「讓飛機掛載的發動機處於不同使用時數的狀態，降低同時失效風險」。

盧衍良分析，本次出事飛機已有13年機齡，因此若兩具不同使用時數的發動機卻在同一時間發生失效導致推力喪失，「發動機本身設計製造的問題可能性大幅降低」。

▲印度航空波音787墜機，雙發動機失效可能性高。（圖／路透）

他補充，目前從影像中可發現，發動機的聲音與正常情況不同，「聲紋分析應可確認此時兩具發動機的失效狀況」。

針對非機體本身因素，盧衍良認為，要讓兩具不同使用時數的發動機同時失效，「可能與燃油供應系統有關，也可能與燃油受到污染有關」。

盧衍良舉例，過往曾有飛安事件與燃油污染相關，台灣也曾發生過普通航空業直升機事故，因油罐車未確實洩放凝結水，導致大量的水注入燃油管路，發動機拆解後，發現內部幾無燃油而存在大量的水，該次事故導致機上組員罹難。

不過，盧衍良強調，若與燃油污染相關，「目前仍無任何證據可以佐證，這部分仍須回歸到事實證據的搜集，才可以進一步討論」。