波音787「首起墜毀事故」！　資深工程師曾示警：偷工減料

▲印度航空失事，成為波音787首起墜機事故。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

印度航空AI171號班機12日失事，成為波音787夢幻客機（787 Dreamliner）首起墜毀事故。《新德里電視台》指出，波音787曾被視為該公司最安全、最先進的機型，但投入使用的14年以來，卻也不是毫無問題，就連資深工程師都曾擔任「吹哨者」，公開指控該機型製程「偷工減料」。

波音787是一款廣體雙通道客機，目前主要在美國南卡州生產，零組件則來自全球各地。其研發重點是燃料效率與技術創新，設計上使用了複合材料、更安靜的引擎、更多電力系統，傾斜翼尖和四窗駕駛艙不僅是美學升級，也能夠提高性能及舒適度。與過去機型相比，它更輕也更有效率，2011年正式投入使用，取代767等舊款機型。

至於12日失事的這一架飛機，則在2013年12月14日首航試飛，2014年1月交付印度航空。

▲波音資深工程師指控，787夢幻客機製程「偷工減料」。（圖／達志影像／美聯社）



儘管波音787建立起安全美譽，服役14年以來，卻並非完全沒有問題。它早期就曾面臨鋰電池相關的重大問題，曾經引發機上火災，一度於2013年全面停飛。即便現在也有報導指出，部分飛機會出現液壓洩漏、襟翼故障和必須緊急降落的狀況，一架註冊型號N819AN的飛機，今年初就發生多重問題。

2024年4月，波音資深工程師薩勒普爾（Sam Salehpour）公開指控，波音在生產777與787夢幻客機時「偷工減料」，組裝工人在連接機身零件時未能確實填補微小的縫隙，恐怕縮短飛機壽命，且隨著飛機老化，這種風險恐怕演變成災難性故障。此前，他已與同年1月向美國聯邦航空總署（FAA）提出投訴。

儘管波音傳統上宣稱其飛機可以使用長達50年，大多數商用航班的典型使用壽命都是25至30年。如果他的指控是準確的，那麼787的結構可能遠遠更早開始退化，這一點可能危及生命。

然而，薩勒普爾向公司管理層提出對787製程的憂慮後遭到報復，無法參加會議且遭受威脅，後來更被調派進行777製造計畫。他指控，波音管理層忽視自己的警告。

吹哨者爆波音787「製程偷吃步」！恐釀災難性故障 呼籲全球停飛



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