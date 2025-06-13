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YTR型男機長分析「墜機1原因」：早說印度航空別搭！曝飛行經驗

▲▼ 。（圖／翻攝自型男機長瘋狂詹姆士YouTube）

▲詹姆士分析失事原因。（圖／翻攝自型男機長瘋狂詹姆士YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

印度航空（Air India）一架波音787-8、AI171號班機昨（12）日自印度艾哈邁達巴德機場（Ahmedabad）飛往倫敦，起飛後不久即墜毀，機上共242人僅1人生還。YouTuber「瘋狂機長詹姆士」認為，事故的原因可能是雙發動機失效，並回憶過去執飛印度航線的經驗，直呼命是撿來的，「早說過印度航空不靠譜」。

YouTuber「瘋狂機長詹姆士」開直播，「首起夢幻客機787墜機了！早說過印度航空不靠譜」。詹姆士以失事畫面判定，墜毀當時飛機的起落架仍未收起，顯示高度不到200呎，事故的原因可能是雙發動機失效，「如果我是調查官，飛機的起落架放在外面，絕對是調查非常非常大的重點」。

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他進一步指出，印度航空的飛機維護可能存在人為疏失，這或許是釀成事故的關鍵因素，「還記得大佬過去多少次警告大家：不要搭印度航空！現在一語成讖！」

他也分享過去在印度非主航線執飛的經驗，印度部分地區的無線電沒更新、雷達覆蓋不足，甚至出現呼叫不到人的情況。他感嘆，印度航空安全問題早已存在多年，這次事故應讓大家重新正視飛安問題。

機長詹姆士也在粉專發文，「阿三不靠譜…大佬曾經多次告誡以及提醒大家，印度航空的飛機千萬不要搭乘。我之所以有權力這麼說..因為我在印度飛行過！」

▲▼印度航空墜機。（圖／路透）

▲印度航空墜機。（圖／路透）

印度發生嚴重空難，數個專家分析墜機原因，目前已找到機上黑盒子，印度航空事故調查局正在調查墜機原因。綜合外媒報導，印度前高級飛行員索拉布（Saurabh Bhatnaga）表示，「從表面上看，這像是鳥擊事件，兩個引擎都失去了動力。起飛很完美，但在收起起落架前不久，飛機開始下降。」他認為這種情況，只有在發動機失去動力或飛機無法產生足夠升力時才會發生。

另一位航空專家理查德·柯倫（Richard Curran）則持不同看法，「如果發動機出現問題，飛行員在起飛時就會立即知道。所以他們不會飛那麼遠，而且他們也會改變航線。」

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