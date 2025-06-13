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印航黑盒子找到了！　專家曝「3大可能墜毀原因」

▲▼印度航空發生波音787墜機。（圖／路透）

▲印度航空空難已確定造成200多人死亡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

印度航空AI171號航班12日下午從阿默達巴德起飛，原定飛往倫敦，但是起飛後約30秒就墜毀，機上僅1人存活。由於飛機墜落時撞上一棟醫學院宿舍，已確定造成地面多人死亡，但詳細數字仍不明朗。儘管目前已尋獲其中1個黑盒子，確切墜機原因仍在調查，但是BBC訪問了多名航空專家及印度機師，分析這場歷史性空難可能的3種事故原因。

根據BBC報導， 出事的波音787-8夢幻客機由機長薩布哈瓦爾（Captain Sumeet Sabharwal）和副駕駛昆達爾（Clive Kundar）操作，兩人飛行經驗豐富，飛行時數分別為8200小時與1100小時，機長更擁有22年商業航空資歷。

根據印度航空表示，該班機載著242名乘客及約100公噸燃油於當地時間12日下午1時39分起飛。但根據唯一生還者證詞，飛機在起飛約30秒後便墜毀。

調查指出，AI171在爬升階段就立即發出Mayday求救信號，隨後失去聯繫。根據飛機最後發出的飛行數據，AI171曾經爬升到625英尺（約190公尺），但接著就開始下降，隨後撞上醫學院宿舍。

儘管事故原因仍需透過黑盒子數據及殘骸檢驗進一步確認，但「BBC事實查核」小組（BBC Verify）採訪了多名航空專家以及機師，推測出墜機的3種可能原因。

▲▼印度航空一架搭載242人的班機12日起飛後不久即墜毀，並撞上一間醫學院宿舍，造成至少294人罹難。（圖／路透）

▲墜機客機機上僅1人生還。（圖／路透）

雙引擎同時失效

從目擊者所拍攝的影片可以看到，飛機在空中僅維持30秒，明顯缺乏動力或推力，因此無法排除是雙引擎同時失效。航空界指出，若主引擎無法正常運作，飛機應啟動衝壓空氣渦輪（Ram Air Turbine，RAT）作為備用系統，因此也質疑AI171是否有啟動備用系統。

事實上，飛機雙引擎同時失效的情況十分罕見，但是如果真的發生，會導致飛機失去動力。有機師也直言，燃油污染或供應系統阻塞，可能導致燃油流量中斷，造成引擎停轉。不過，前機師馬可（Marco Chan）指出，現有影像未能提供確切證據支持這項假設。引擎製造商GE航空已經派遣團隊前往印度調查。

鳥擊

印度專家則提出另一種可能：鳥擊。飛機與鳥類相撞後，鳥類屍體一旦被捲入引擎，就會造成極大危險，使引擎受損甚至失去動力，濟州空難也疑似是因該原因造成悲劇。阿默達巴德機場因鳥患問題惡名昭彰，根據印度民航部2023年數據，阿默達巴德機場所在的古吉拉特邦（Gujarat）在5年內就通報462起鳥擊事件。不過也有資深機師強調，「除非鳥擊同時影響雙引擎，否則很少會造成災難性後果。」

襟翼設定錯誤

部分專家推測，事故可能與襟翼未正確伸展有關。襟翼對飛機在低速時提供升力至關重要，若未正確伸展，客機可能無法在滿載乘客、長途燃油且高溫的環境下順利起飛。然而波音787設有起飛警告系統（TOWS），會主動提醒機師相關設定有誤，因此此類疏失可能性較低。但如果真的是襟翼設定問題，那麼墜機事件可能就會被歸為人為疏失。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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