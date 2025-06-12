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觀光署服務分處插旗西雅圖　搶攻北美旅遊市場

▲▼觀光署於北美舉辦B2B推廣會。（圖／觀光署）

▲觀光署於北美舉辦B2B推廣會。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署今年訂定1千萬人次國際旅客目標，其中，美加地區入境來台旅客已躍升為第3大市場，觀光署繼去年10月於加拿大設立首站「駐溫哥華台灣觀光服務分處」，明天也將插旗西雅圖，開設美國「駐西雅圖台灣觀光服務分處」，於美洲市場再增加推廣據點。

去年美國和加拿大出境旅遊超過1.27億人次，根據觀光署統計，去年美國與加拿大來台旅客超過76萬人次，超越疫前2019年，並較2023年成長22.7%。

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觀光署表示，今年台灣與北美主要城市直航每周近190架次，市場動能持續擴張，其中又以西雅圖航線成長最顯著，去年除穩定運營的長榮航空外，中華航空復飛、又有星宇航空及達美航空陸續開航，每周航班數成長4倍，使西雅圖成為台灣連結美國西北部的重要門戶，也為台灣開拓西雅圖客源帶來利多。

觀光署指出，近日攜手多家航空公司及台灣旅遊業者，從多倫多、溫哥華到西雅圖舉辦B2B推廣會及「駐西雅圖台灣觀光服務分處」揭牌儀式，期間邀集在地主流旅遊業者、媒體及意見領袖，進行商務交流洽談，強化產品包裝、通路合作。

觀光署表示，美加地區合計入境來台旅客已躍升為台灣第3大客源市場，顯示其市場潛力深具發展性，這次推廣活動結合「駐西雅圖台灣觀光服務分處」揭幕儀式，提供旅遊資訊和即時諮詢服務，也建立與當地市場業者聯繫橋樑。

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