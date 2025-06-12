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泰貨車「載20桶瓦斯」翻覆爆炸！火焰噴10m高　驚悚畫面曝

▲▼泰貨車「載20桶瓦斯」翻覆爆炸！火焰噴10公尺高　驚悚畫面曝。（圖／翻攝自สวพ.FM91）

▲貨車數度爆炸，火焰高度超過10公尺。（圖／翻攝自สวพ.FM91）

記者王佩翊／編譯

泰國春武里府9日下午發生一起火燒車意外，一輛滿載瓦斯桶的小貨車行經公路時不慎翻覆，車身瞬間起火爆炸，大火直衝高空，火焰高度達10公尺。車上鋼瓶接連爆炸，警消最終花費近1小時才成功控制火勢，所幸最終無人死亡。

根據The Thaiger報導，發生事故的小貨車9日下午3時左右行經春武里府班汶區農查的344號公路，當時小貨車正在運送瓦斯桶，但卻突然失控翻覆路肩，並引爆火災。

由於當時車上載了至少20個重達40公斤的瓦斯桶與23個氧氣鋼瓶，因此火勢越燒越旺。警消獲報趕往現場滅火時，瓦斯桶也陸續爆炸，場面一度失控。從現場畫面可以看到，小貨車瞬間陷入火海，由於車上全是易燃物，火焰更一度直衝天際，高10公尺。

目擊民眾指出，爆炸火焰比建築物還高，現場更接連不斷傳出爆炸聲響。消防人員出動4台消防車並投入滅火作業，警方則是暫時控制該路段交通，直到1個小時後大火才被撲滅。

貨車駕駛是一名40歲男子，他表示，自己當時正在幫客戶送貨，但車子卻突然失控翻覆，隨後爆炸。所幸他及時逃出，雖然多處受傷，但無生命危險。

火勢撲滅後，警方與消防人員清點殘骸，貨車被大火燒得只剩下漆黑外殼，而現場至少有20個瓦斯鋼瓶與23個氧氣鋼瓶，所幸並未造成人員死亡。

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