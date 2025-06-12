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尋芳客「約2泰變性人激戰」慘遭洗劫！　洗完澡出來現金被偷光

▲▼尋芳客「約2泰變性人激戰」慘遭洗劫！。（圖／翻攝自SiamRath）

▲印度男遊客報案稱，自己遭到2名變性女子洗劫。（圖／翻攝自SiamRath）

記者王佩翊／編譯

印度一名男子前往泰國芭達雅度假，並在海灘上邂逅2名變性女子，隨後將兩人帶回自己的飯店房間準備激戰。然而當他先洗完澡出來後，卻發現自己的財物被偷走，最後2名變性女子就這樣互相打掩護，跳上一輛已經在門口等待她們的汽車逃逸。

根據The Thaiger報導，印度籍男子Sachin Suryakant Ghayal在泰國芭達雅旅遊，沒想到卻遇到桃花劫。他6月10日凌晨向警方通報稱，自己被偷走近4萬1000泰銖（約新台幣3萬7000元）的現金。

警方指出，男子當天前往芭達雅的海邊散步，剛好遇到2名跨性別女子，且相談甚歡，他一時春心蕩漾，便邀約兩人到他所住的飯店激戰。3人回到飯店後，其中一名女子主動提議要和他一起洗澡，另一人則留在床邊等待。

沒想到剛洗完澡走出來，他就發現錢包內的現金消失了。被害男子隨即懷疑留在房內的該名女子，對方雖沒有多說什麼，但下一秒就拔腿狂奔。他見狀立刻追上去，卻被一起洗澡的女子擋住去路。

擋住他的女子試圖分散他的注意力稱，「錢可能只是放錯地方。」就在他分心之際，2名嫌犯立刻跳上一輛早已等候多時的汽車，隨後揚長而去。他根本來不及反應，只能眼睜睜看著對方逃之夭夭。

警方指出，男子損失金額近4萬1000泰銖（約新台幣3萬7000元），分別是600歐元（約新台幣2萬元）與5萬印度盧比（約新台幣1萬7000元）的現金。對此，警方已著手調閱監視器畫面，目前已鎖定2名涉案嫌犯，並追查其下落。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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