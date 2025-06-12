浮屍突復活！打撈到一半「滿頭血男屍」大喊救命　泰警嚇瘋

▲釣客發現浮屍後報警，警消準備打撈時，男子卻突然「復活」。（圖／翻攝曼谷郵報，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國暖武里府警方獲報指，在當地一座橋下的運河邊發現一具男性浮屍，警方與救援人員趕往現場後，發現男子全身上下有多處血跡與明顯傷口，認為已經死亡，並準備開始打撈。怎知當警方用棍子先搬動一旁的水泥塊時，「浮屍」卻突然大喊救命，現場所有人嚇得立刻將他拉上岸。

根據《曼谷郵報》報導，暖武里邦布亞通區一名釣客6月11日在運河的橋下釣魚時，發現一具浮屍卡在岸邊的水泥塊上，嚇得立刻通報警方。警察與消防人員到場時，只見這具浮屍一動也不動地漂浮著，頭部則靠在岸邊的水泥塊上。

救護人員抵達現場後，發現男子臉上有明顯傷痕與血跡，初步判斷應該已經身亡，於是消防人員開始準備打撈作業。然而正當救難人員準備打撈時，男子竟突然張口求救。據悉，當時警方先用棍子試圖搬動水泥塊，怎知下一秒男子就大喊救命，讓現場所有人都嚇了一跳。

救難人員發現他還活著後，立刻將他拉上岸，並拿出保暖毛巾將他包裹。該名自稱70歲的男子解釋，他是在回家的路上突然昏倒，隨後不小心跌進運河。所幸男子沒有生命危險，目前已被送往醫院進行進一步治療。