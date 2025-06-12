館長狂讚大陸進步　陸委會：建議久住「就知真正什麼樣」

記者蔡紹堅／台北報導

「館長」陳之漢近日赴中國大陸開直播，頻頻誇讚大陸進步繁榮，引起許多關注。對此，陸委會發言人梁文傑表示，旅遊往往看不出社會的真實面，建議館長在那邊久住，「多看看、多了解，就知道人家真正的生活到底是什麼樣。」

梁文傑表示，人在大陸要對國外做直播，沒有經過特別的許可是不可能的，相信大陸相關單位現在每天都在關注館長的一言一行，也會拿出小本子做紀錄，所以館長的言行是肯定受到對岸相關單位特別的關切與關注，「我們的立場就是『祝你順風』。」

梁文傑指出，「不要忘記，在中國做直播是要有特許的，為什麼要特許你？還願意讓你帶兩位台灣電視台的記者一起隨行採訪？這顯然都有特殊考量。」

▼館長赴陸開直播，受到高度關注。（圖／翻攝自館長YouTube）



另外，館長疑似因為在大陸提及「中華民國」，被人舉報「台獨」，梁文傑認為，相信就算館長被舉報，國台辦也暫時不會處理，「因為要看他接下來的言行表現如何。」

梁文傑強調，30幾年來，台灣人在大陸工作、就學、經商的非常多，光是去年台灣就有近280萬人次去大陸旅遊，居住在大陸的可能有30、40萬人，「所以台灣人其實對大陸是非常了解，而且30幾年來，全世界最了解大陸的大概就是台灣人。」

梁文傑說，館長這一次去，好像把台灣人都當作對大陸很不了解，說什麼「有沒有廁所」等等的問題，其實台灣人是非常了解大陸的，而且非常了解這30幾年來的變化跟發展。

梁文傑還說，希望館長去能看到更多東西，當然旅遊往往看不出社會的真實面，「建議館長能夠在那邊久住，多看看、多了解，就知道人家真正的生活到底是什麼樣。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

