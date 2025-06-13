一路狂奔！住大陸台灣人飛1700公里「只為送館長在地特產」

▲館長赴中國旅遊。（圖／翻攝自Threads）



記者鄺郁庭／綜合報導

「館長」陳之漢近日赴中國大陸，展開為期6天的旅行，直播中頻頻誇讚大陸進步繁榮，引起許多關注。有網友分享出一段直播插曲，一名身穿紅衣的男子自稱是在重慶定居的台灣人，特地飛到上海送特產給館長，畫面引發討論。

從直播畫面可見，男子戴著黑框眼鏡，身穿紅色上衣、黑色長褲，頭上戴著一頂鴨舌帽，揹著背包、手提紅色塑膠袋。他見到館長時馬上打招呼，「館長好，我從重慶榮昌，早上坐飛機到現在，要帶重慶榮昌的特產給你的。」

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男子說，原本聽館長打算去福建、重慶玩，結果卻改道到上海，所以他一早趕緊搭飛機從重慶到上海。他也向館長介紹，自己送的東西是榮昌夏布的衣服、榮昌摺扇、安陶茶具。

片段一出引發熱議，「這位先生讓我看到以前台灣人的單純善良」、「這個台灣大哥不管住哪裡、住多久，感覺得出來他仍然是熱愛自己寶島的同胞」、「這位真的熱血，感動了」、「此人看來在大陸生活不錯」、「去六天，拿了快一年份禮物的辣個男人。」

也有網友質疑，「重慶到上海1700公里，這哥真熱情，臨演費應該最高的」、「一連串劇本，笑死」、「喘得好自然，背包放下來就不喘了，證明身體真硬朗！遠道而來還自備麥克風，真令人動容！」「館長被免費置入行銷：榮昌夏布。」