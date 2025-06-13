館長合體汪小菲吃晚餐　席間「台灣1歌手突現身」：我來蹭飯的

▲6yi7現身敬酒。（圖，下同／翻攝自館長YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢於12日晚間在上海新天地的「麻六記」火鍋店，與汪小菲共進晚餐，YouTube直播在線人數一度飆到43萬人，席間還遇到台灣饒舌歌手6yi7現身敬酒。6yi7透露，最近在環遊大陸，得知館長來上海，立刻飛過來，笑喊「我今天是來蹭飯的」，逗得汪小菲哈哈大笑。

因醫師李進良牽線，館長受邀至汪小菲經營的餐廳「麻六記」用餐，兩人邊用餐邊暢聊，席間突然出現一位熟悉的身影，參加選秀節目《大嘻哈時代2》走紅的饒舌歌手6yi7。

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6yi7表示，在深圳買了一輛電瓶車，最近在環遊大陸拍影片，已經騎了四十幾天，很喜歡館長，因此特地趕來上海與館長見面，「我就是省錢，今天來蹭你的飯」，還秀學到的北京話，逗樂汪小菲哈哈大笑。

此外，6yi7也在Threads分享影片，飛到上海與館長見面，「我其實超喜歡大陸」，希望透過旅程鼓勵台灣人到當地體驗，看到館長來到中國十分感動，「今天有幸與館長跟汪小菲一起吃晚餐，蹭小菲哥的晚餐」。

館長此次上海行為期六天，昨（12）日中午，他在朱家角古鎮用餐時透露，晚間將前往「麻六記」用餐，並說此次與汪小菲的會面是透過好友李進良醫生牽線，雙方此前並無私交，但汪小菲表達願意請客招待。兩人共進晚餐，直播吸引超過43萬人同時在線觀看，刷新台灣YouTube直播同時在線人數歷史紀錄。

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