館長昨開直播被攔！「畫面突中斷」進廣告　頻喊不好意思

▲直播畫面一度中斷。（圖／翻攝自YouTube／ 館長惡名昭彰，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢前去中國上海，並開直播記錄。他昨（12）日本來要拍「中共一大紀念館」，但隨即就被工作人員給攔下來，因此直播一度中斷，請觀眾「看一下廣告，我們要合乎規定」。其他收看直播的網友也表示，「這邊真的要報備的」、「這一塊警察真的多」。

館長昨日到「中共一大紀念館」，本來持續直播，並拍攝到建築物外觀。不過隨著腳步越來越靠近，就聽見工作人員提醒「不能拍攝，我們這邊是需要報備的」。

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起初一旁的女子還說，「我們快速走過去就好了！」結果工作人員又急忙的說，「不是，我們真的......。」於是館長馬上說，「先關（直播）、先關吧！我們先Close，我們走到那邊再拍嗎？」同時將相機朝下，讓觀眾「看一下廣告，我們要合乎規定」。

館長也向工作人員握手，不斷的說「不好意思」。工作人員則笑著回應，「可以拍，但是需要報備，沒有報備就不行」。

該段畫面曝光後，就有網友留言表示，「哈真的沒報備」、「確實沒安排、沒報備」、「這就證明沒特許了」、「沒有特權」、「所以館長是沒特權的」、「這裡電視台採訪都要報備的」、「可以拍，要報備」、「這廣告接得好（廣告詞為『做功課』）」。