公務員拿對岸身分證獲寬容　陸委會：張立齊「沾沾自喜」情況不同

▼張立齊去年取得對岸「定居證」，高調接受陸媒採訪。（圖／翻攝北京日報）



記者蔡紹堅／台北報導

台籍教師張立齊因持有對岸「定居證」被撤銷台灣人民身分，但不久之前，也有兩名公務員持有對岸「身分證」，卻未被撤銷身分。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑解釋，這兩名公務員自幼就因父母的關係拿了對岸身分證，並非自願的，且主動向政府承認，與張立齊「沾沾自喜」的狀況完全不同。

梁文傑提到，先前的軍公教清查專案中，有兩位公務員具有大陸身分，但是都不是當事人的自主意願，而是自幼父母就協助辦了對岸的身分，「在清查過程之中，這兩位公務員主動承認，所以政府根據《兩岸條例》第九條之一第二項的規定，主管機關認為可以有特殊考量的必要，保留他們的台灣身分。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑強調，兩位公務員跟張立齊有明顯的不同，因為張立齊在申請、拿到定居證的時候，是「沾沾自喜」的，而且在網路上非常高興的宣揚終於可以「兩岸一家親」等等。

不過，梁文傑也提醒，這個情況也是有前提的，兩位公務員現在沒有辦法去對岸，所以相關職務結束後，必須要去對岸進行放棄身分證的相關程序。

另外，張立齊主張自己的定居證已經過期，也沒有進一步去申請戶口及身分證，梁文傑說，張立齊確實領用過定居證，至於效期是不是已過，這不是陸委會考慮的範圍。

梁文傑也舉例，2017年時，有人為了去中俄邊境旅遊，申請3個月的中國邊境旅遊護照，查到的時候，護照已經過期了，但是只要曾經領用過就是違法，「大陸的身分證同樣是有期限的，你只要有拿，不管你現在這個期限還在不在、你有沒有去登記，那不在政府的考量。」