早喊過「自願加入共產黨」　福建台師：台灣戶籍算什麼？

▲張立齊2017年在陸媒撰文「我自願加入共產黨」。（圖／翻攝觀察者網）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建台籍教師張立齊因於去年申領中國大陸「定居證」，在近期被註銷台灣身分，未來無法再使用台灣護照，也沒有健保可用。事實上，早在2017年，張立齊就在陸媒以「我從台灣來，我自願加入中國共產黨」為標題撰文，甚至在文中直言「台灣又戶籍算什麼？」

張立齊2017年時還是在北京大學就讀的學生，但對中國共產黨就已經有熱切的嚮往，特別在大陸官媒《觀察者網》上撰文，述說自己對加入中共的渴望。

張立齊在文中提到，早在2007年他在台南讀書時，就自發組織了一個馬克思主義讀書會，「當時我和幾個朋友分別在台北、台中、台南成立這樣的學生社團，學習和重新認識中國近代歷史。有意思的是，讀書會成員以工程類科的學生為主，也有在台灣打工從事勞動工作的經驗，我自己本人也從事過修車，從學徒一直做到技師。」

▼張立齊在活動上與跆拳道教練李東憲合照，如今兩人都被廢止台灣身分。（圖／翻攝華夏經緯網）



張立齊說，當時他們有一批青年工人思想左轉，開始學習認同馬克思主義，「但是很可惜，那時候由於兩岸交流仍然處於上層階段，讀書會最後只能維持在爭取工人權益的部分，還未上升到愛國民族主義的部分。」

張立齊指出，後來隨著兩岸交流的深入，這樣的情況在現在台灣愛國青年組織的讀書會中已經出現變化，除了認同更加公平的社會主義理念外，也通過各種社交媒體渠道瞭解到了大陸這些年的變化，「我認識一位在台南自發讀書會的年輕朋友，學的是醫護專業，他告訴我希望自己成為一名中國人民解放軍的戰士，成為軍醫為保衛祖國做貢獻。這樣土生土長甚至沒到過大陸，卻有這樣愛國熱忱的案例在台灣其實並不少。」

張立齊說，回憶他高中時自發學習寫簡體字，上大學時在台灣看大陸書籍或是和社會主義、共產主義有關的材料，經常被人「舉報」或刻意在行動和言語上排擠甚至攻擊，所以很早就感覺到台灣的言論是有侷限不自由，思想是被壟斷的，政治是不包容排除異己的，民主只是少數特定人士在把持操縱的工具。

▼張立齊率先取得「台灣居民定居證」，並高調接受陸媒訪問。（圖／翻攝北京日報）



張立齊認為，台灣的所謂「民粹民主」，就是放任學生去破壞合法的人民代表程序，再由政治團體收割，「這樣用暴力推翻議會有利於我言論自由嗎？執政黨通過選舉上台後就獨斷專行，這就是所謂的民主嗎？這樣破壞兩岸關係有利於人民群眾的利益嗎？」

張立齊說，每次他談到自願加入中國共產黨的事情，就會有人說要台灣政府取消他在台灣的戶籍，還要罰他錢，「我們也一直被這樣的言論脅迫著，動不動就有人恐嚇我們要是敢回台灣就要把我們『抓去關』，我實在是深刻感受到了台灣自詡的所謂民主和自由到底是什麼。」

張立齊質疑，「難道是暴力的民主和恐嚇的自由？從這點來看台灣整體仍然沒有走出恐共和反共的心理，才導致台灣集體對中國共產黨的恐慌。」

▼張立齊在北大就學時期，就熱衷於參加中共「愛黨」活動。（圖／翻攝觀察者網）



張立齊認為，這與當前的中國共產黨很不同，習近平講「中國共產黨是世界上最大的政黨，大就要有大的樣子。」開放和包容已經成了主旋律，對台政策談「融合發展」就是一種自信的表現，能看到大陸歡迎台灣青年融入祖國大陸，共同參與新時代中國特色社會主義的建設。

張立齊也提到了他在大陸偏鄉支教（支援教育）的經歷，他說，他在支教的時候，學校也將他作為幹部參與了一些扶貧的工作，這些共產黨人的事跡很令人敬佩感動，「當時我就想，如果能加入中國共產黨，能為西部人民做貢獻，能讓他們過的更好，環境更好生病更少，台灣戶籍又算什麼？」

張立齊提到，台灣很多縣市的現代化成都還不如大陸脫貧的貧困縣，他作為台灣土生土長的客家人，不只他所出生的豐原，客家和原住民聚集的客庄、部落和大陸的地方發展作比較，早已經遠遠落後於許多「貧困縣」了。

張立齊強調，相對比起台灣島內的政治，在為基層人民群眾的利益著想方面，中國共產黨比台灣島內任何組織團體都做的更好，「引用習總書記的話『百聞不如一見』，台灣同胞尤其是青年朋友真的要多來看看，多多比較比較。」