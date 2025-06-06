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福建台師：被註銷身分是「擺脫枷鎖」　從此能自由行走世界各地

▲▼任教於華僑大學的張立齊，取得「台灣居民定居證」。（圖／翻攝北京日報）

▲張立齊去年元旦取得「台灣居民定居證」，高調接受陸媒採訪。（圖／翻攝北京日報）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建台籍教師張立齊因申請中國大陸「定居證」，被註銷台灣身分，未來無法再使用台灣護照，也沒有健保可用。張立齊6日接受大陸官媒《中新網》採訪時表示，「被註銷身份」實則是擺脫「枷鎖」，從此能自由在世界各地行走，不再受「綠色恐怖」的人身限制。

張立齊提到，自己事前未收到任何通知，是透過新聞才驚悉此事，「民進黨當局非法濫權，無法通過正常民意渠道在民意代表機構推動『修法』，卻在島內肆意妄為，嚴重踐踏和破壞台灣民主法治，並以惡意恐嚇、打壓的方式，妄圖限制台灣民眾的行動和思想自由，將所有人禁錮在島內，更不允許有反抗其『台獨』分裂行徑的言行出現。」

▼張立齊（左）曾在中共的紀念活動上與跆拳道教練李東憲同台，兩人如今都被廢止台灣身分。（圖／翻攝華夏經緯網）

▲▼張立齊曾在大陸的活動上與跆拳道教練李東憲合照，如今兩人都被廢止台灣人民身分。（圖／翻攝華夏經緯網）

張立齊認為，此次「被註銷身份」，對他而言實則是擺脫了台獨暴政強加給台灣民眾的枷鎖，「從此能夠自由地在世界各地行走，不再受『綠色恐怖』的人身限制。」

張立齊還說，「在我心中，祖國大陸才是真正自由、平等，能與世界正常交往的地方。」

報導提到，張立齊家是世代生活在台中鄉下的台灣本省人，家中日常使用閩南語、客家話。他說，阿嬤曾對民進黨抱有期望，但如今民進黨當局的所作所為令人失望，貪污腐敗、弊案特權現象頻發。

▼張立齊視「定居證」為榮耀。（圖／翻攝華夏經緯網）

▲▼張立齊的定居證。（圖／翻攝北京日報）

張立齊相信，越來越多的台灣民眾會看清現實，明白「民進黨不倒，兩岸不統一，一切都難好」的道理，「兩岸統一、融合發展才是真正能讓所有台灣同胞維護尊嚴、安居樂業、實現更好發展的康莊大道。」

張立齊希望以自身經歷為火種，喚起台灣千萬青年堅持愛國統一的初心，他呼籲更多台灣青年，跳出民進黨當局編織的「台獨繭房」，以國家和民族的整體利益為出發點，思考人生的價值與意義，共同攜手，為實現兩岸和平統一、共創中華民族偉大復興的光明未來而努力。

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