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大陸 大陸焦點 特派現場

身分、健保都被廢！福建台師怒嗆：大陸比台灣更民主自由

記者蔡紹堅／綜合報導

福建台籍教師張立齊因持有中國大陸「定居證」，被廢止台灣身分。對此，張立齊5日深夜發出影片反擊，痛批民進黨政府破壞兩岸關係，割裂兩岸人民，「大陸真的是比台灣更民主更自由，更尊重更愛護台灣同胞的地方，至少不會看到殘害、懲罰自己人。」

張立齊在影片中表示，自己是2024年第一位參與融合發展新政策，獲得福建定居證的台灣青年教師，「今天我是懷著葬送台灣民主、自由、民主法治的，非常沉重的心情，來談陸委會函示『定居證』觸法，要除籍這件事。」

張立齊指出，這明明是台灣《兩岸人民關係條例》裡面沒有明確規定的事情，但是民進黨當局卻為了一己之私，企圖破壞兩岸關係，割裂兩岸人民，不顧在大陸的台胞發展的權利。

▼張立齊去年元旦率先取得「台灣居民定居證」，並高調受訪。（圖／翻攝北京日報）

▲▼任教於華僑大學的張立齊，取得「台灣居民定居證」。（圖／翻攝北京日報）

張立齊說，他的阿嬤也曾經非常支持民進黨，但是有民進黨的民意代表嗆說，要槍斃他們這些到大陸來追求理想的人，「我現在可是真心奉勸，台灣的行政部門，要遵紀守法，不要為虎作倀，欺凌台灣善良老百姓。」

他強調，兩岸統一是歷史大勢，兩岸融合發展也是時代的趨勢，越來越多的台灣青年到大陸深度參與兩岸融合，尋找人生更多、更大、更好的發展機遇，所以我也要鼓勵台灣覺醒青年，勇敢跳脫束縛，跳脫民進黨的打壓及綁架。」

他說，大陸真的是比台灣更民主更自由，更尊重更愛護台灣同胞的地方，至少不會看到殘害、懲罰自己人，尤其是像我這樣的本省人，對內樹立民進黨這種專制霸權，對外卻對美國、日本卑恭屈膝，出賣台灣人民利益。」

最後，張立齊還說，「在大陸我們就能挺直腰桿做人！以身為中華民族而自豪！」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

張立齊任教於大陸華僑大學，2024年元旦取得對岸「定居證」，被大陸官媒以「首位在福建定居台胞」的身分宣傳。他當時接受大陸媒體採訪時，也相當高調表示，「這一天我已經期盼十幾年了。台灣同胞就是中國公民，怎麼體現這一點，實現兩岸同胞同等待遇？從台胞證到居住證，再到現在能夠定居，我覺得一直在不斷推進、不斷進步。」

事實上，張立齊早在2017年就讀北京大學時就非常想加入中國共產黨，還特別在大陸官媒《觀察者網》上以「我從台灣來，我自願加入中國共產黨」為標題撰文。他在文中表示，共產黨照顧人民也解決貧困問題，「真真實實做得比台灣島內政治團體讚多了」，如果加入共產黨能為人民貢獻，「台灣戶籍又算什麼？」

▼張立齊的「定居證」。（圖／翻攝北京日報）

▲▼張立齊的定居證。（圖／翻攝北京日報）

陸委會今年4月16日發出解釋令，申領持有中共「定居證」，違反《兩岸條例》第9條之一，必須除去台灣身分，陸委會副主委、發言人梁文傑6月5日在記者會上證實，張立齊2024年領用陸方「定居證」，經確認已經廢止其台灣身份，「未來他如果要來台灣，必須要依照《兩岸條例》相關規定申請入境許可，並經過同意以後才能夠入境。」

據了解，被註銷台灣身分後，不能再用台灣身分證、護照，也沒有健保可用，來台也得遵循《兩岸條例》相關規定及流程。

▼張立齊（左）曾在中共的紀念活動上與跆拳道教練李東憲（右）合照，如今兩人都被廢止台灣人民身分。（圖／翻攝華夏經緯網）

▲▼張立齊曾在大陸的活動上與跆拳道教練李東憲合照，如今兩人都被廢止台灣人民身分。（圖／翻攝華夏經緯網）

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