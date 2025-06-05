福建台師「台灣身分被註銷」　去年高調領「定居證」：期盼10幾年

▲張立齊去年取得「台灣居民定居證」，高調接受陸媒採訪。（圖／翻攝北京日報）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸華僑大學教師張立齊2024年取得對岸「定居證」，並被大陸官媒以「首位在福建定居台胞」的身分宣傳。對此，陸委會5日表示，持有中共定居證違反《兩岸條例》，已廢止張立齊的台灣身分。

陸委會副主委、發言人梁文傑在例行記者會上提到，陸委會在今年4月16日發出解釋令，申領持有中共「定居證」，違反《兩岸條例》第9條之一，必須除去台灣身分。

梁文傑指出，民眾張立齊在2024年領用陸方「定居證」，經確認已經廢止其台灣身份，「未來他如果要來台灣，必須要依照《兩岸條例》相關規定申請入境許可，並經過同意以後才能夠入境。」

據了解，被註銷台灣身分後，不能再用台灣身分證、護照，也沒有健保可用，來台也得遵循《兩岸條例》相關規定及流程。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



根據《北京日報》2024年的報導，任教於華僑大學的張立齊在元旦於廈門領到「台灣居民定居證」，成為大陸出入境管理局支持「福建建設兩岸融合發展示範區」10項出入境政策措施實施後，首位在福建定居的台胞。

張立齊受訪時說，「這一天我已經期盼十幾年了。台灣同胞就是中國公民，怎麼體現這一點，實現兩岸同胞同等待遇？從台胞證到居住證，再到現在能夠定居，我覺得一直在不斷推進、不斷進步。」

張立齊強調，在福建推出此次台胞定居新政後，自己便和此前歷次政策出臺時一樣，第一時間響應，「大陸真的很照顧台灣同胞，很希望台灣同胞有好的發展。而台灣則完全由島內一些政客把持，不斷魚肉台灣的老百姓。」

張立齊還在報導中提到，拿到定居證之後，自己就真正成為了廈門市集美區的居民，有了更強的屬地認同感，「台灣同胞天生就是中華人民共和國的公民，定居的實現也能更有力地體現這一點。」