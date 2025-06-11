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張立齊遭廢除台灣身分　國台辦嗆陸委會：濫用司法打壓迫害

▲▼任教於華僑大學的張立齊，取得「台灣居民定居證」。（圖／翻攝北京日報）

▲福建台籍教師張立齊。（圖／翻攝北京日報）

記者陳冠宇／北京報導

福建台籍教師張立齊因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分，這是首起持台灣居民定居證遭查處的案件。儘管他喊冤稱定居證已失效，陸委會仍認定不影響違反法律事實。大陸國台辦表示，持證人如未在規定時間內辦理落戶手續，定居證將過期失效，並痛斥陸委會「濫用司法打壓迫害普通民眾」。

張立齊接受大陸《環球時報》專訪時稱，自己的定居證已失效快一年，陸委會應證明其持有有效期限內的定居證。陸委會則回應，大陸所製發的證件效期長短，或經政府查獲時是否逾證件有效期限，均不影響當事人之行為已經違反法律的事實。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日於例行記者會上表示，定居證已行之有年，是發放給被批准來大陸定居落戶的台灣居民短期持有的一種臨時性、過渡性身份證件。她強調，持有定居證不等於取得大陸戶籍，持證人如未在規定時間內到大陸公安機關辦理落戶手續，則不具有大陸戶籍，其定居證也將過期失效。

朱鳳蓮批評，陸委會的有關說辭顯露了其蠻橫霸道、恃強凌弱的真實面目，「暴露出其濫用司法打壓迫害普通民眾、威脅恐嚇台灣同胞的險惡用心」。她痛斥，這種倒行逆施嚴重損害台灣民眾正當權益，嚴重破壞兩岸人民往來和交流，已經遭到越來越多台灣民眾的強烈不滿和堅決反對。

▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼更新：大陸國台辦發言人朱鳳蓮(2025.06.11)。（圖／記者陳冠宇攝）

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