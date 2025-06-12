部落食樂園8月登場！保存食物為主軸　招募市集攤商夥伴

▲「縱谷原遊會-部落食樂園」今年度活動將於8月23日星期六至24日隆重登場。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處所辦理的「縱谷原遊會-部落食樂園」，即將邁向五週年，今年度活動將於8月23日星期六至24日隆重登場，這次將以食物「保存」為主軸，邀請縱谷部落職人，共同詮釋傳統智慧與飲食的交會，把部落在地食材蛻變成百大部落美食。已成為每年盛夏最令人期待的部落體驗活動。

這座為期兩天一夜的限時樂園，集結花東縱谷內各區域的部落夥伴，首創部落美食、音樂體驗，打造一場融合飲食、美學及生活文化的豐盛饗宴。整體活動從場域規劃、佈景搭建，到市集攤商、手作體驗及在地風味，每處細節都由部落夥伴們親手規劃、建構，將縱谷土地的氣味與聲音，原汁原味呈現在旅人眼前。

「保存」，是致敬部落飲食文化中代代傳承的生活智慧，無論是透過降低食物含水量，使有害細菌無法生存，進而延長食物可食用時間的「燻曬」，或是運用鹽份滲透作用排出食物中水份，以延長保存期限並賦予獨特風味的「醃漬」，還是藉促進有益菌生長達到延長食物保存目的的「發酵」，這些食物保存的技巧，不僅僅是為因應生活環境的限制，更是部落族群與土地親密連結的體現。





登記參加美食類別的攤商夥伴們，至少需販售一項具有保存方式所製作的料理，呈現濃縮在保存技巧中的風味與文化底蘊。

今年度活動預計招募35家攤商，以花東縱谷原住民店家夥伴為主，也歡迎其他區域的原民店家踴躍報名參與，無論工藝手作、特色美食、在地農產的部落店家皆是我們的招募對象！





入選的市集攤商將獲得包含事前宣傳影片拍攝在內的額外行銷資源。預計邀請KOL合作拍攝，深入介紹攤商與「保存食料理」的故事，讓料理不僅是擺在攤位前的一道餐點，更是串起部落記憶與旅客間的橋樑。

部落食樂園不是單純的料理市集，而是一場由各部落出發並共同構築，最具深度與廣度的部落飲食文化活動。

在這裡，你不是外部的參與者，而是共創的一份子。誠摯邀請部落夥伴們加入，一塊打造部落食樂園五週年的精采時刻，提升花東縱谷部落觀光能量！

市集攤商報名時間至114年6月20日（五）截止，報名詳情與招募辦法，公布於縱谷原遊會官方社群平台，請持續關注。

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