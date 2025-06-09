南消二大烏山頭水訓登場　無人機、CPR實戰強化救援力

▲台南市消防局第二救災救護大隊於烏山頭水庫進行水域訓練，無人機協助勘查水面（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

夏日將至，防溺先行！為迎戰梅雨與颱風季，台南市消防局第二救災救護大隊9日於官田烏山頭水庫展開「水域船艇操作暨緊急救護訓練」，透過船艇操作、無人機勘查與CPR實作，全面強化水域救援能量。

隨著夏季腳步逼近，台南戲水活動日益頻繁。為強化溺水事故應變處置，台南市政府消防局第二救災救護大隊9日在官田區烏山頭水庫舉行「水域船艇操作暨緊急救護訓練」，結合船艇操作、拋繩槍實作與CPR演練，並導入無人機空拍偵搜，大幅提升整體救援效率與精準度。

本次訓練內容涵蓋船艇結構認識、機械故障排除、S型至Z型操作實作，以及拋繩槍實戰應用，另藉由無人機勘查可疑水域位置，協助船艇定位與行進路線判斷，實現科技救災。壓軸演練則模擬溺水民眾搶救情境，消防隊員依循「用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷」的心肺復甦四要訣，在黃金時間內進行高品質急救處置，力保生命不被浪潮吞噬。

消防局長李明峯表示，隨著戲水人潮升溫，民眾應留意標示警告並避開危險水域，勿進行跳水、深水潛游等高風險行為，並應配戴救生衣或浮具。台南市也積極推動「水域安全網」政策，除強化救生技能訓練，也透過網路平台宣導合法安全水域資訊，守護市民安全與歡樂。

南消第二大隊長王騰毅指出，轄區內水域地形多元，從水庫、大圳、溪流到瀑布，各有潛藏風險。消防單位唯有不斷演練，才能在不同災害中臨危不亂。他強調，透過「強化救援」與「積極宣導」雙軌並進，期盼逐年降低溺水事故發生率與傷亡數，讓市民能安心戲水、快樂一夏。