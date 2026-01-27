　
社會焦點

合歡山有結冰機率！翠峰至大禹嶺入夜管制　武嶺至松雪樓封閉

▲受低溫影響，合歡山區高海拔路段有結冰機率，翠峰至大禹嶺路段入夜車輛只出不進。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲受低溫影響，合歡山區高海拔路段有結冰機率，翠峰至大禹嶺路段入夜車輛只出不進。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

受東北季風及低溫影響，合歡山區3,000公尺以上高海拔路段有路面結冰機率，台14甲線翠峰至大禹嶺路段，今日17時起實施道路預警性封閉，車輛只出不進。

養護工程分局另考量台14甲線武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生車輛打滑危險情形，該路段將同時進行「雙向封閉」禁止通行管制並於明日早上8時視天候及道路狀況再決定是否「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。

養護工程分局提醒用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

養護工程分局表示，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段及方式仍視現況機動調整；另依115年合歡山雪季公告事項：下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

公路局呼籲，欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。

民眾查詢最新路況也可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。
 

01/25 全台詐欺最新數據

354 1 7355 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」
快訊／北韓朝日本海發射疑似彈道飛彈
尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層　公司秒改制度
水戰船故障！2國小童機警比劃「540」求救
年銷上億份！好市多烤雞「大翻車」　1原因在美挨告了
何健麒前女友爆「警方已證實他吸毒」！　怒：替被他傷過的女生討

低溫結冰合歡山翠峰大禹嶺入夜只出不進武嶺松雪樓封閉

