2025台南帆船嘉年華登場　黃偉哲盼推廣海洋運動與觀光

▲台南帆船嘉年華在安平亞果遊艇碼頭熱鬧登場，民眾踴躍參加免費搭乘帆船活動，體驗乘風破浪的樂趣，台南市長黃偉哲見證這場結合運動與觀光的盛會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南帆船嘉年華31日在安平亞果遊艇碼頭熱鬧展開，台南市長黃偉哲親自到場致詞，並與市議員李啟維、盧崑福一同見證這場結合運動與觀光的盛會，活動現場提供民眾免費搭乘帆船，體驗遊港乘風破浪的樂趣，吸引大批民眾參與，展現府城親水活動的無窮魅力。

黃偉哲表示，台灣四面環海，擁有得天獨厚的海洋資源。自2020年行政院發佈國家海洋政策白皮書並推出「向海致敬」政策以來，台南市作為海洋城市，積極推廣海洋運動與觀光。特別是安平海岸潮差小、地理位置優越，非常適合發展帆船運動。這次與中華民國帆船協會共同舉辦台南帆船嘉年華，就是希望讓更多民眾親近大海，感受海洋文化的魅力，同時促進觀光經濟。

活動主辦單位中華民國遊艇服務商業同業公會全國聯合會指出，本次嘉年華以五感沉浸式體驗為主軸，讓參加者透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺，全方位感受帆船航行的獨特魅力。現場安排免費搭乘帆船遊港體驗，共分7梯次，每梯次航行約45至50分鐘，從上午10時至下午6時，吸引大量民眾預約報名。

此外，亞果遊艇集團在遊艇碼頭打造了一條充滿海洋風情的市集街，不僅展售特色文創商品，還提供台南在地美食，讓遊客品嚐美食的同時，更能感受海洋文化的深厚底蘊。

活動現場還有街頭藝人表演及深受年輕世代喜愛的麋兒樂團熱力演出，將嘉年華氣氛推向高潮。值得一提的是，本次嘉年華還吸引了來自東亞離岸賽的約120名帆船好手參賽，共計12艘帆船參與競賽。

賽事結束後，黃偉哲親自頒發獎項，以感謝選手們的參與及對推廣水上運動的貢獻。黃偉哲強調，台南市政府未來將持續支持並推廣相關活動，希望每年的帆船嘉年華都能越辦越好，吸引更多國內外遊客前來參與，進一步提升台南作為海洋城市的國際能見度。