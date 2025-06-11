台南16校接力展藝圓滿落幕　裕文圖書館魅力登場

▲《游於藝》「NIKI的心靈城堡」巡展最終站今於裕文圖書館開幕，16校學生共同參展展現創意成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歷時近一年、串連16校的廣達《游於藝》計畫—《NIKI的心靈城堡》巡迴展，11日於台南東區裕文圖書館劃下完美句點，裕文國小作為巡展盟主，攜手各級學校共展創作成果，由教育局副局長王崑源與廣達文教基金會執行長徐繪珈共同揭幕，展期自即日起至6月25日，歡迎親師生共襄盛舉、感受藝術的奔放與自由。

台南市教育局與廣達文教基金會攜手推動《游於藝》計畫已邁入第11年，113學年度以法國女性藝術家Niki de Saint Phalle的代表風格為主軸，透過多元媒材與色彩繽紛的視覺語言，引導學生自由表達與探索自我。自去年9月起，《NIKI的心靈城堡》巡展走進南市16所國中小校園，億載國小不僅成為全台僅兩所典藏展品的學校之一，更是本屆首任盟主，屢於廣達游藝獎中獲獎，廣達基金會特頒紀唸作品表彰推動藝術教育的傑出表現。

市長黃偉哲肯定此展兼具教育與藝術價值，「透過Niki多變的創作風貌，引導學生進入自我探索的內在旅程，不僅培養美感，也形塑學生面對多元社會的包容心與想像力。」教育局長鄭新輝則指出，《游於藝》成功將國內外藝術展品引入校園，讓孩子們在課堂中就能接觸世界級作品，提升國際視野。值得一提的是，本屆導覽達人競賽中，來自億載國小、南新國中與南科實中3位學生脫穎而出晉級複賽，再度證明南市藝術教育深具實力。

本次展覽於裕文圖書館設置6大主題區，從「集合藝術」、「射擊繪畫」、「NaNa形象」、「塔羅牌的寓言」到「怪獸與英雄的童話」，每一區都呈現學子如何從生活經驗中擷取靈感，將想像具象化為充滿情感與力量的創作。立人國小學生更結合AI技術創作開場，讓藝術與科技共舞。裕文國小校長陳彥宏強調：「這是一場關於創造力、包容與自信的展覽，也是一場屬於台南孩子的藝術盛