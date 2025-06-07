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中華醫大畢業典禮溫馨登場　牙技夫妻檔重返校園雙雙畢業

▲中華醫大2025年畢業典禮熱烈登場，校長孫逸民為畢業生代表撥穗並頒授學位證書。（記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大2025年畢業典禮熱烈登場，校長孫逸民為畢業生代表撥穗並頒授學位證書。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

驪歌響起，中華醫事科技大學7日舉行2025年度畢業典禮，日夜間部及研究所共計1857位畢業生在師長與學弟妹的歡呼祝福中走完求學旅程，賴清德總統與副總統蕭美琴分別致賀電勉勵；孫逸民校長則以「自信為圓心、拼搏為半徑，畫出人生精彩圓」祝福畢業生走出自己的康莊大道。

▲中華醫大2025年畢業典禮熱烈登場，校長孫逸民為畢業生代表撥穗並頒授學位證書。（記者林東良翻攝，下同）

▲56歲胡明芳與54歲高玉娟攜手取得碩士學位，一家三代出席畢業典禮送花祝福，畫面溫馨感人。

本屆畢業生中，一對年過半百的夫妻檔特別吸睛。56歲的胡明芳與54歲的高玉娟皆為職業安全衛生研究所碩士畢業生，兩人原本是樹人醫專牙技科的學長學妹，婚後投身牙體技術行業多年，秉持「活到老、學到老」精神，雙雙考取中華醫大職安所同班就讀，如今攜手畢業，女兒、女婿與孫子三代到場獻花祝福，場面溫馨感人。胡明芳現為台南市牙體技術師公會理事長，高玉娟則擔任樹人醫專牙技科科友會會長，兩人皆強調知識學習沒有年齡限制，期許年輕人「有志者事竟成，讀書不難，只要用心一定能圓夢」。

▲中華醫大2025年畢業典禮熱烈登場，校長孫逸民為畢業生代表撥穗並頒授學位證書。（記者林東良翻攝，下同）

典禮於上午10時登場，儀式前畢業生在師長帶領下進行傳統校園巡禮，沿途綵球、看板林立，各系師生揮手致意、送上花束與祝福，校園洋溢歡樂氛圍。活動現場除了校內師長外，董事長陳智文與歷任校長、地方民代王定宇也到場祝賀，來自日本足利大學及越南EZ教育機構的國際夥伴也組團參與。

▲中華醫大2025年畢業典禮熱烈登場，校長孫逸民為畢業生代表撥穗並頒授學位證書。（記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大畢業典禮現場，畢業生依循傳統進行校園巡禮，沿路師生揮手送上滿滿祝福與歡呼聲。

孫逸民校長致詞時勉勵全體畢業生，以自信與努力面對人生挑戰，「人生的圓有多大，取決於你願意付出多少努力」，鼓勵大家不忘初心，持續精進。他並提及中華醫大創校57年來已有無數校友在國家專技高考中脫穎而出，展現華醫人的專業力與行動力。

▲中華醫大2025年畢業典禮熱烈登場，校長孫逸民為畢業生代表撥穗並頒授學位證書。（記者林東良翻攝，下同）

今年除本國籍學生外，亦有來自港澳與越南等地僑外生畢業，雖然親友未能到場，仍珍惜典禮時光與師友合影留念。當天頒發的14類畢業生獎項中，共有338人獲獎，表彰其在學業、品德、實習、體育與服務表現上的優異成果。

▲中華醫大2025年畢業典禮熱烈登場，校長孫逸民為畢業生代表撥穗並頒授學位證書。（記者林東良翻攝，下同）

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