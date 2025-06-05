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花蓮夏戀嘉年華7/23熱烈登場　連續5晚5大主題嗨翻東台灣

▲▼2025花蓮夏戀嘉年華將於7月23日至7月27日，每晚七點整在花蓮市東大門廣場準時開場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲2025花蓮夏戀嘉年華將於7月23日至7月27日，每晚七點整在花蓮市東大門廣場準時開場。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東台灣音樂狂潮來襲！全台暑假期間最大型的戶外音樂盛會《2025花蓮夏戀嘉年華》將於7月23日至7月27日，每晚七點整在花蓮市東大門廣場準時開場，連續五晚集結全台巨星歌手與人氣團體；花蓮縣政府提醒全台民眾記得提前預訂車票和住宿，免得錯過夏日必訪的音樂盛典。

縣府同時表示，「2025洄瀾新秀爭霸讚」即日起至6月20日止開放報名，誠摯邀請全花蓮具音樂熱情與創作實力的表演團體踴躍參與。入選團隊將有機會登上「花蓮夏戀嘉年華」或「花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會演出舞台，成為眾人注目的焦點！

今年夏戀嘉年華之「五大主題之夜」，現場將火力全開呈現年輕一代喜愛的大勢樂團、華語流行當紅偶像、原民歌手、饒舌天團，以及近年未曾出現在夏戀、風靡中生代的民歌之夜。其中值得一提的是由花蓮縣政府針對青年藝術人才打造的表演舞台與孵化平台「洄瀾新秀爭霸讚」選出的優秀在地樂團，即將與各界天王、天團及天后同台共演，為您獻上跨世代、跨風格的音樂饗宴。

▲▼2025花蓮夏戀嘉年華將於7月23日至7月27日，每晚七點整在花蓮市東大門廣場準時開場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年比賽將聚焦於原創音樂演出，徵選出具獨特性與專業水準的新秀團隊。比賽將為優勝隊伍提供15萬的高額演出費，更有機會登上「花蓮夏戀嘉年華」或「花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會的巨星舞台。

花蓮縣政府表示，今年的活動規模及舞台設計全線升級，並邀來全國矚目的指標級藝人陣容，共同締造視覺與聽覺的雙重饗宴。同時賡續辦理「洄瀾新秀爭霸讚」，希望建立完整的藝文人才培育循環，讓來自東海岸的聲音被更多人聽見，也藉由地方文化的實踐，帶動青年返鄉、扎根、發聲，推動表演藝術成為可持續發展的文化產業。

「洄瀾新秀爭霸讚」徵選分為兩個階段，初賽統一採線上報名方式，由表演團隊提供之影音檔進行評選，預計6月27日(五)公布決賽隊伍；決賽訂於7月6日(日)辦理，由8組入選隊伍，角逐2組「洄瀾之星」正式登場機會及演出費新台幣15萬元，其餘3組「閃耀之星」則將獲得演出機會及演出費新台幣5萬元，讓全世界看到花蓮在地精采演出，並提高團體能見度。凡年滿13歲、團隊成員中至少一人設籍花蓮縣，即可參加本次活動。

▲▼2025花蓮夏戀嘉年華將於7月23日至7月27日，每晚七點整在花蓮市東大門廣場準時開場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「洄瀾新秀爭霸讚」即日起開放報名，邀請全花蓮具音樂熱情與創作實力的表演團體踴躍參與。

夏戀嘉年華早已成為花蓮夏季的流行代名詞，搭配免費入場的福利，成了安排東部行程的必訪熱點。提醒各位樂迷，記得提前規劃好行程與預訂車票、住宿，才不會錯過這場難得的仲夏音樂盛宴！

更多詳情請至：
2025洄瀾新秀爭霸讚活動報名網址 https://forms.gle/ntcyBKSQ1Y8aP9u3A
花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com

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