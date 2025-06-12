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郵輪旅遊新革命！動起來也嗨起來的生活風格9月首啟航

▲全台首場的郵輪派對由STEPC、麻豆傳媒攜手麗星郵輪共同打造，致力打造一場顛覆傳統的度假體驗，。（圖／STEPC提供）

▲全台首場的郵輪派對由STEPC、麻豆傳媒攜手麗星郵輪共同打造，致力打造一場顛覆傳統的度假體驗。（圖／STEPC提供）

記者游瓊華／綜合報導

今夏最具話題的全新旅遊體驗，即將由麗星郵輪與生活品牌STEPC攜手啟航。結合健身、派對與海上旅行的三天兩夜航程，顛覆傳統郵輪印象，讓旅客在海風中訓練體能、在夜色中盡情舞動，並於異國港口自由探索，開創台灣旅遊新風貌，打造身心皆滿足的假期新選擇。

今年9月，麗星郵輪攜手生活風格品牌STEPC，共同推出一場嶄新的三天兩夜「海上郵輪體驗」，融合運動、派對、旅遊三大元素，為現代人打造結合健康與娛樂的新旅遊型態。活動以「白天動起來、晚上嗨起來」為主軸，日間航程中，旅客可於全台唯一、全木質打造的「海景健身房」迎風訓練，透過健身KOL Peeta葛格領銜的課程，結合核心運動、泳池體能挑戰及趣味比賽，讓運動過程充滿活力與社交氛圍。

夜晚則由國際DJ輪番上陣，在郵輪雙泳池區點燃一場又一場電音派對，從日落延續至深夜星空，馬來西亞、日本與澳門等地藝人接力演出，結合特別演出與限定活動，帶來前所未有的視聽享受。郵輪也規劃停靠沖繩，讓旅客在自由行程中享受異國風光，將渡假與探索巧妙融合。除了精緻餐飲與完善設施，更在整體活動中設計多項互動機會，讓旅客在航程中建立連結、拓展生活圈，創造難忘的社交體驗。

這全台首場的郵輪派對由STEPC、麻豆傳媒攜手麗星郵輪共同打造，突破場域與行程設計的限制，展現台灣旅遊創新能量，將結合健康生活、音樂文化與社交體驗的嶄新海上旅程，主辦單位強調，這場活動不僅是一次旅行，更是一種生活風格的實踐。STEPC認為，現代人追求的是生活的平衡與多元，不該只侷限在單一的放鬆方式。

▲全台首場的郵輪派對由STEPC、麻豆傳媒攜手麗星郵輪共同打造，致力打造一場顛覆傳統的度假體驗，。（圖／STEPC提供）

▲全台首場的郵輪派對由STEPC、麻豆傳媒攜手麗星郵輪共同打造，致力打造一場顛覆傳統的度假體驗。（圖／STEPC提供）

 


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