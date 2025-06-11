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上海名校畢業生靠「偷錢包」享受人生　大學四年旅遊世界破百次

▲安先生從大學時便四處偷人錢包出國遊玩，畢業後三年已出國破百次。（圖／翻攝看看新聞）

▲安先生從大學時便四處偷人錢包出國遊玩，畢業後三年已出國破百次。（圖／翻攝看看新聞）

記者魏有德／綜合報導

一名前往上海寶山區求職的李先生面試後，突收到刷卡5000美金（約14.9萬元新台幣）購買機票的訊息，而他在面試時，只有接觸到HR（人事，下同）安先生，讓他覺得安先生嫌疑重大，遂向警方報案。經警方排查後發現，安先生不僅就是犯案者，還是名偷竊慣犯，在大學四年時期利用竊取錢包的方式，到世界各地旅遊120次之多，享受奢侈虛榮人生。

▲安先生從大學時便四處偷人錢包出國遊玩，畢業後三年已出國破百次。（圖／翻攝看看新聞）

▲安先生護照裡滿滿的出行簽註。（圖／翻攝看看新聞）

《極目新聞》報導，據李先生回憶，他面試時把背包放在了會議室，當時會議室裡只有一個人，就是接待李先生面試的HR，銀行提供的消費信息顯示，機票的受益人信息正是HR安某，種種證據都指向安某有重大作案嫌疑。

警方接報後，前往安先生的住處搜索，這才發現安先生的床頭櫃裡還藏有兩個陌生人的錢包，其中一個是同事老周在公司遺失的，另一個是旅居國外的張先生在國外機場丟失的。

調查結果顯示，安先生現年25歲，之前考上上海一所雙一流大學，在大學四年期間表現出對旅行的狂熱愛好，從他手機APP記錄的出行資訊來看，出行次數就破百次之多。

▲安先生從大學時便四處偷人錢包出國遊玩，畢業後三年已出國破百次。（圖／翻攝看看新聞）

▲安先生四處旅遊的旅費全是從別人口袋裡偷出來的。（圖／翻攝看看新聞）

安先生的旅遊行程經常出現一天之內往返上海和外地，或三天輾轉兩個城市等極其隨性的行程，直至2022年畢業後，他憑藉高學歷和一口流利的英語，經過幾次跳槽後進入大公司成為HR，月薪有1萬元人民幣（約4.1萬元新台幣），仍能持續「說走就走的空中飛人模式」。

無論是雙休日或假期，安先生只要逢假必旅遊，短短3年時間就飛了120多次，足跡遍佈四大洲七個國家，享受人生的代價竟是靠竊取他人財務換得，最終被警方送辦。

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