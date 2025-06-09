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長榮文苑酒店3天2夜專案　享受在地深度體驗

▲▼ 長榮文苑酒店享三天兩夜在地深度行程，嚐遍「盛夏果物季」嘉義限定美味 。（圖／嘉義長榮文苑酒店提供）

▲▼ 長榮文苑酒店享三天兩夜在地深度行程，嚐遍「盛夏果物季」嘉義限定美味 。（圖／嘉義長榮文苑酒店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

即日起至9月30日止，長榮文苑酒店（嘉義）推出夏日限定三天兩夜─夏日5樂園專案，早鳥價每晚僅 4,250元起，輕鬆暢遊周邊人氣景點，專案內容包含每日自助早餐與一日自助晚餐。平日入住再加贈 KTV 歡唱時段或體驗 VR 虛擬戰略遊戲。另有文苑假期一泊二食專案價 $5,500元起，旅宿、美食、文化一次滿足，是今夏最超值的嘉義假期首選！


長榮文苑酒店精選嘉義指標性觀光據點，規劃多樣化加贈行程，帶領旅客深入在地，認識嘉義的自然、文化與產業：
• 幼童首選「五感體驗一把抓」行程：加贈冷研碳索館、咩咩上樹萌寵樂園及板陶窯交趾剪黏工藝園區門票（價值約1,198元）。

▲▼ 長榮文苑酒店享三天兩夜在地深度行程，嚐遍「盛夏果物季」嘉義限定美味 。（圖／嘉義長榮文苑酒店提供）


• 大朋友專屬「科學、農遊、文化藝齊FUN」行程：加贈佐登妮絲城堡、三隻小豬觀光農場及故宮南院門票（價值約960元）。

憑住宿發票至梅問屋梅子元氣館還可免費兌換酸梅湯與享醃梅DIY體驗；酒店LINE@會員可再免費兌換阿美鳳梨來店禮及霜淇淋、金桔觀光工廠消費滿百送指定飲品等加碼好禮。

炎炎夏日，主廚團隊精選當季鮮果如鳳梨、芒果、火龍果、酪梨、桑葚等，融入各式佳餚，推出清爽開胃的「盛夏果物季」限定料理。2F咖啡廳自助Buffet繽紛料理推薦：香檸芒果雞柳、摩洛哥杏桃燉羊肉、酸梅燒鴨、哈密瓜帕瑪火腿及紫蘇梅秋刀魚甘露煮等，繽紛水果巧妙入菜，兼具視覺美感與鮮甜風味，清爽開胃，讓人食慾大開。1F大廳酒廊同步推出限定餐點「盛夏水果風味套餐」，內含夏威夷鳳梨蝦仁優格、酸梅燒鴨、每日鮮果湯品、義式奶酪佐桑葚醬等，酸甜爽口、質感升級。另有「夏日特調」系列飲品，如玫荔啡（荔枝玫瑰咖啡）、玉芒醉霓（芒果瑪格麗特）等，還有精釀啤酒買五送一活動，讓旅客大啖在地好味、感受夏日沁涼風情。

▲▼ 長榮文苑酒店享三天兩夜在地深度行程，嚐遍「盛夏果物季」嘉義限定美味 。（圖／嘉義長榮文苑酒店提供）


坐落酒店對面的故宮南院，6月下旬將再度推出極具魅力的水舞光影展演，融合雷射光雕投影與音樂，打造沉浸式夜間藝術體驗，是暑假親子夜間散步的亮點！故宮適逢百年院慶，更於暑假加碼推出《江戶浮世之美》特展，日本國寶〈江戶名所圖屏風〉、〈神奈川沖浪裏〉版畫都將現身，另有屏風、手卷、繪本等多項文物，更向日本借展150組件，建構出江戶時期東京的繁華樣貌，規劃有「川流豐華」、「城市時光」、「旅遊樂趣」、「跨界交流」四組單元輪番上陣，值得觀眾蒞臨二刷、三刷。

▲▼ 長榮文苑酒店享三天兩夜在地深度行程，嚐遍「盛夏果物季」嘉義限定美味 。（圖／嘉義長榮文苑酒店提供）

長榮文苑酒店（嘉義）坐擁高鐵站便捷交通優勢，串連東石海之夏、故宮南院等多處文化景點與觀光亮點，是結合自然風光與在地體驗的最佳渡假選擇。更多長榮文苑酒店（嘉義）暑假系列活動，請洽詢服務專線：(05) 366-9988或瀏覽官網www.evergreen-hotels.com。(提醒您：喝酒不開車，飲酒過量有礙健康)

 
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